Дубль Дадонова помог «Далласу» обыграть «Коламбус», Проворов забил гол

«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Коламбус» со счетом 5:3.

У «Старз» дубль оформил Евгений Дадонов, еще по шайбе забросили Мэйсон Маршмент, Логан Станковен и Уайтт Джонстон. В составе «Блю Джэкетс» отличились Коул Силлинджер, Адам Фантилли и Иван Проворов, Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков сделали по результативной передаче.

В текущем сезоне Дадонов провел 52 матча, в которых набрал 29 (15+14) очков. У Марченко 55 (21+34) очков в 53 играх сезона.

После этого матча «Даллас» с 69 очками занимает второе место в Западной конференции, «Коламбус» с 59 очками — на восьмой строчке «Востока».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Коламбус» — 5:3 (1:1, 2:2, 2:0)

Голы: К. Силлинджер — 9 (К. Джонсон, ван Римсдайк), 6:43 — 0:1. Марчмент — 13 (Биксель, Бурк), 13:36 — 1:1. Фантилли — 16 (Воронков, Марченко), 24:58 — 1:2. Стэнковен — 7 (Гранлунд), 26:03 — 2:2. Проворов — 4 (Пюхтия, Дэнфорт), 32:02 — 2:3. Джонстон — 15 (бол., Харли, Робертсон), 35:49 — 3:3. Дадонов — 14 (Харли, Любушкин), 51:22 — 4:3. Дадонов — 15 (Джонстон, Бенн), 55:47 — 5:3.

Вратари: Десмит — Мерзликинс (57:23).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 39 (10+17+12) — 30 (7+9+14).

Наши: Дадонов (12.34/4/+1), Любушкин (15.39/0/+1) — Воронков (20.31/5/0), Марченко (11.19/2/+1), Проворов (29.30/4/+1).

3 февраля. Даллас. American Airlines Center.