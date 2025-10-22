«Коламбус» на выезде обыграл «Даллас», Воронков забросил одну шайбу

«Коламбус» выиграл у «Далласа» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

Российский форвард «Блю Джэкетс» Дмитрий Воронков забросил одну шайбу, а также голами отметились Адам Фантилли, Бун Дженнер, Дентон Матейчук и Кент Джонсон. Другие россияне Кирилл Марченко Егор Чинахов записали на свой счет по голевой передачей.

Единственная заброшенная шайба «Старз» у Тайлера Сегина.

«Коламбус» набрал 6 очков в 6 матчах и занимает 11-е место в Восточной конференции. «Даллас» идет на 12-й строчке в Западной конференции — 6 очков в 6 играх.