«Колорадо» обыграл «Даллас» по буллитам, Георгиев отразил 22 броска

«Колорадо» обыграл «Даллас» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б.

В основное время в составе гостей отличились Кэйл Макар и Алекс Ньюхук. Макар набрал 200-е очко в НХЛ за 195 матчей в лиге, канадец побил рекорд Сергея Зубова, которому это удалось за 207 игр.

У «Далласа» отличился дублем Джейсон Робертсон. Российский вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 22 из 24 бросков по своим воротам.

Автором победной шайбы в серии буллитов стал форвард «Эвеланш» Микко Рантанен.

«Колорадо» одержал третью победу подряд, команда занимает пятое место в таблице Западной конференции с 23 очками в 17 матчах. «Даллас» идет на второй строчке с 25 очками в 19 играх.

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«Даллас» — «Колорадо» — 2:3 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Макар — 5 (бол., Рантанен, Лехконен), 10:10 — 0:1. Робертсон — 13 (Делландреа), 25:33 — 1:1. Ньюхук — 4 (Родригес, Энглунд), 42:06 — 1:2. Робертсон — 14 (Хинтц, Миллер), 59:34 — 2:2.

Победный буллит: Рантанен.

Вратари: Эттингер — Георгиев.

Штраф: 27 — 7.

Броски: 24 (11+8+5+0) — 35 (11+7+13+4).

22 ноября. Даллас. American Airlines Center. 18 532 зрителя.