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Сегодня, 22:30

«Даллас» — «Колорадо»: смотреть трансляцию матча НХЛ

«Даллас» сыграет с «Колорадо» во 2-м матче плей-офф НХЛ 10 мая
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеисты «Колорадо» Арттури Лехконен и Валерий Ничушкин.
Арттури Лехконен (слева) и Валерий Ничушкин.
Фото USA Today Sports
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«Даллас» на своем льду примет «Колорадо» во втором матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли-2024 в ночь с 9 на 10 мая. Встреча пройдет на льду арены «Американ-Эрлайнс-Сентер». Она начнется в 04.30 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция противостояния плей-офф НХЛ «Даллас» — «Колорадо» будет доступна в прямом эфире в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте». Предлагаем ознакомиться с несколькими вариантами для просмотра — 1-я ссылка, 2-я ссылка и 3-я ссылка.

Следите за ключевыми событиями игры «Далласа» с «Колорадо» с помощью матч-центра «СЭ».

Счет в серии: 1-0 в пользу «Эвеланш». Ранее, 8 мая, «Старз» потерпели поражение от «Колорадо» (3:4 ОТ) в первом матче серии плей-офф НХЛ.

Кубок Стэнли: как смотреть трансляции матчей плей-офф НХЛ в России

Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Колорадо Эвеланш
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