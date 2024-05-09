«Даллас» сыграет с «Колорадо» во 2-м матче плей-офф НХЛ 10 мая

«Даллас» на своем льду примет «Колорадо» во втором матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли-2024 в ночь с 9 на 10 мая. Встреча пройдет на льду арены «Американ-Эрлайнс-Сентер». Она начнется в 04.30 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция противостояния плей-офф НХЛ «Даллас» — «Колорадо» будет доступна в прямом эфире в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте». Предлагаем ознакомиться с несколькими вариантами для просмотра — 1-я ссылка, 2-я ссылка и 3-я ссылка.

Следите за ключевыми событиями игры «Далласа» с «Колорадо» с помощью матч-центра «СЭ».

Счет в серии: 1-0 в пользу «Эвеланш». Ранее, 8 мая, «Старз» потерпели поражение от «Колорадо» (3:4 ОТ) в первом матче серии плей-офф НХЛ.

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