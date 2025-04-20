«Колорадо» победил «Даллас» в первом матче серии плей-офф

«Колорадо» в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл на выезде «Даллас» со счетом 5:1.

В составе «Эвеланш» 3 (2+1) очка набрал Нейтан Маккиннон, еще по голу забили Арттури Лехконен, Девон Тейвз и Чарли Коул. У «Старз» шайбу забросил Роопе Хинтц.

Счет в серии 1-0 в пользу «Колорадо». Следующий матч пройдет 22 апреля и начнется в 4:30 мск.

НХЛ

Плей-офф

1/4 финала конференции

«Даллас» — «Колорадо» — 1:5 (0:0, 0:2, 1:3)

Голы: Лехконен — 1 (Маккиннон, Нечас), 29:30 — 0:1. Маккиннон — 1 (бол., Макар, Друэн), 36:38 — 0:2. Хинтц — 1 (бол., Харли, Джонстон), 46:45 — 1:2. Тэйвз — 1 (Мэнсон, О`Коннор), 52:56 — 1:3. Маккиннон — 2 (п.в., О`Коннор, Линдгрен), 56:52 — 1:4. Койл — 1 (Друри, Келли), 57:03 — 1:5.

Вратари: Эттингер (56:37 — 56:52) — Блэквуд.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 24 (9+9+6) — 24 (11+7+6).

Наши: Дадонов (10.18/1/0), Любушкин (21.37/0/-1) — Ничушкин (20.12/1/0).

20 апреля. Даллас. American Airlines Center.