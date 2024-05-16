Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:55

«Колорадо» переиграл «Даллас» в пятом матче, Георгиев отразил 23 броска

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Георгиев.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Колорадо» обыграл «Даллас» в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ — 5:3. Счет в серии 3-2 в пользу «Старз».

Российский голкипер «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 23 из 26 бросков по своим воротам.

Шестой матч в серии состоится в Колорадо 17 мая.

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Пятый матч

«Даллас» — «Колорадо» — 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)

Голы: Павелски — 1 (Дюшен, Робертсон), 9:03 — 1:0. Лехконен — 6 (бол., Маккиннон), 19:59 — 1:1. Хейсканен — 5 (бол., Робертсон, Павелски), 31:39 — 2:1. Макар — 4 (бол., Друэн, Рантанен), 37:24 — 2:2. Миттельштадт — 3 (Паризе, Жирар), 41:12 — 2:3. Макар — 5, 44:28 — 2:4. Стэнковен — 3 (Линделл), 45:44 — 3:4. Маккиннон — 4 (Лехконен), 56:50 — 3:5.

Вратари: Эттингер (56:59 — 58:49) — Георгиев.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 27 (8+8+11) — 27 (9+10+8).

Наши: Дадонов (12.15/2/-1) — Тренин (2.16/0/0).

16 мая. Даллас. American Airlines Center.

Счет в серии: 3-2.

Александр Георгиев
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
1
27
Читайте также
Форвард «Колорадо» Ничушкин отстранен на шесть месяцев
«Балтика» обыграла «Спартак» и вышла в суперфинал Кубка России
В Словакии сообщили о введении Фицо в состояние искусственной комы
Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили: «В команде должно быть два-три звездных легионера»
Стали известны время и место церемонии прощания с журналистом Кононенко
Франция объявила о вводе войск в Новую Каледонию
Популярное видео
Словакия — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Швейцария — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Канада — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Польша — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Дания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Оффершит «Металлурга» — нехорошая история»
Есмантович: ЦСКА, будущее КХЛ, отношения с ИИХФ
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Швейцария — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
США — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Норвегия — Финляндия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок Стэнли-2024: главные материалы о плей-офф НХЛ в конференциях
«Даллас» — «Колорадо»: видеообзор матча НХЛ
Коньков: «Главное, чтобы Ничушкин вернулся к нормальной жизни»
Защитник «Флориды» Монтур одним словом охарактеризовал Бобровского
Задоров снова набрал очки, а «Ванкувер» совершил камбэк. Но победил «Эдмонтон»
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Голкипер «Аризоны» Ингрэм стал обладателем «Билл Мастертон Трофи»

«Даллас» — «Колорадо»: видеообзор матча НХЛ