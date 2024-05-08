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Сегодня, 07:57

«Колорадо» вырвал победу у «Далласа» в первом матче, проигрывая 0:3

Евгений Козинов
Корреспондент
Логан Станковен атакует ворота Александра Георгиева.
Фото USA Today Sports
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«Колорадо» переиграл «Даллас» в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ — 4:3 ОТ. После первого периода «Старз» выигрывали со счетом 3:0.

Российский голкипер «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 19 из 22 бросков по своим воротам. Форвард Валерий Ничушкин забросил одну шайбу и сделал голевую передачу.

Вторая игра в серии состоится 10 мая.

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Первый матч

«Даллас» — «Колорадо» — 3:4 ОТ (3:0, 0:2, 0:1, 0:1)

Голы: Сутер — 1 (Дюшен), 7:26 — 1:0. Джонстон — 5 (Павелски, Бенн), 10:55 — 2:0. Бенн — 2 (бол., Робертсон, Хейсканен), 16:56 — 3:0. Ничушкин — 8 (бол., Макар, Маккиннон), 25:31 — 3:1. Макар — 3 (бол., Ничушкин, Рантанен), 29:08 — 3:2. Маккиннон — 3 (Рантанен, Макар), 40:39 — 3:3. Вуд — 3 (Кольяно), 71:03 — 3:4.

Вратари: Эттингер — Георгиев.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 22 (9+3+4+6) — 26 (5+11+6+4).

Наши: Дадонов (11.59/0/0) — Ничушкин (27.10/4/0), Тренин (13.57/1/0).

8 мая. Даллас. American Airlines Center.

Счет в серии: 0-1.

Хоккей
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НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Колорадо Эвеланш
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