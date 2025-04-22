«Даллас» выиграл у «Колорадо» и сравнял счет в серии

«Даллас» дома обыграл «Колорадо» во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли — 4:3 ОТ.

У «Старз» шайбы забросили Евгений Дадонов, Колин Блэкуэлл, Тайлер Сегин и Томас Харли. У «Эвеланш» 2 (1+1) очка набрал Логан О`Коннор.

Счет в серии до четырех побед стал ничейным — 1-1. Третья игра пройдет в Денвере в ночь на 24 апреля, начало — в 04.30 мск.

НХЛ

Плей-офф. 1/4 финала конференции

«Даллас» — «Колорадо» — 4:3 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 1:0)

Голы: Маккиннон — 3 (бол., Макар, Друэн), 8:48 — 0:1. Сегин — 1 (бол., Марчмент, Бенн), 19:06 — 1:1. Харли — 1 (Стил, Бек), 23:40 — 2:1. Друри — 1 (О`Коннор, Линдгрен), 24:42 — 2:2. О`Коннор — 1 (Лехконен, Жирар), 39:27 — 2:3. Дадонов — 1 (Джонстон), 50:13 — 3:3. Блэкуэлл — 1 (Стил), 77:46 — 4:3.

Вратари: Эттингер — Блэквуд.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 39 (9+12+10+8) — 37 (10+11+8+8).

Наши: Дадонов (15.48/2/+2), Любушкин (24.45/4/+2) — Ничушкин (25.30/4/0).

22 апреля. Даллас. American Airlines Center.

Счет в серии: 1-1