«Даллас» сыграет с «Колорадо» в серии 2-го раунда плей-офф НХЛ

«Даллас» и «Колорадо» встретятся в первом матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли -2024 в ночь с 7 на 5 мая. Игра на льду арены «Американ-Эрлайнс-Сентер» начнется в 04.30 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция матча плей-офф НХЛ «Даллас» — «Колорадо» пройдет в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте». Представляем несколько вариантов для просмотра — 1-я ссылка, 2-я ссылка и 3-я ссылка.

В матч-центре «СЭ» можно следить за ключевыми событиями первого поединка второго раунда плей-офф НХЛ между «Далласом» и «Колорадо».

В 1/8 финала Кубка Стэнли-2024 «Колорадо» в пяти матчах обыграл «Виннипег» (4-1), а «Даллас» в семи встречах победил «Вегас» (4-3).

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