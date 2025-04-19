Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты НХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

19 апреля, 23:30

«Даллас» — «Колорадо»: трансляция матча плей-офф НХЛ онлайн

«Даллас» и «Колорадо» встретятся в первом матче первого раунда плей-офф НХЛ 20 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images
Telegram Дзен

«Даллас» и «Колорадо» встретятся в первом матче первого раунда плей-офф НХЛ в воскресенье, 20 апреля. Матч пройдет в Далласе (США) на льду «Американ Эйрлайнс-центра» и начнется в 3.30 по московскому времени.

«Даллас» — «Колорадо»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео)

Ключевые события и результат игры «Даллас» — «Колорадо» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире игры североамериканской лиги показывают некоторые тематические сообщества социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

В регулярном чемпионате НХЛ-2024/25 «Даллас» занял третье место на «Западе» со 106 очками, «Колорадо» — пятое со 102.

Кубок Стэнли
ХК Даллас Старз
ХК Колорадо Эвеланш
Читайте также
Кросби и Малкин подарили Овечкину часы после обновления рекорда Гретцки
Скончался директор группы «На-На» Виталий Фроликов
В пасхальное перемирие ВСУ нанесли удар по Донецку
Микроавтобус с детской хоккейной командой врезался в лесовоз в Пермском крае
Что не так с исторической победой «Спартака», которую назвали «мегапозором»
Мирошник заявил об ударах ВСУ по ДНР и ЛНР во время пасхального перемирия
Популярное видео
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Провал СКА, уволят ли Воробьева, вылет «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
Ротенберг наехал на Кудашова. Что с «Трактором»
«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета Кубок Стэнли 2025: плей-офф НХЛ в Восточной и Западной конференциях
Демидов заявил, что Малкин ему всегда нравился больше Овечкина
Кубок Стэнли, расписание и результаты 20-21 апреля: «Вегас» — «Миннесота» и другие матчи
Ассист и участие в массовой драке: российский нападающий «Блюз» зажег в первом матче Кубка Стэнли
Беднар объяснил, за счет чего «Колорадо» обыграл «Даллас» в первом матче серии
Макар стал третьим защитником в истории НХЛ по скорости достижения 60 голевых пасов в плей-офф
Маккиннон продолжает тащить «Колорадо» и в плей-офф! Команда идет за кубком?
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя