«Даллас» и «Колорадо» встретятся в первом матче первого раунда плей-офф НХЛ 20 апреля

«Даллас» и «Колорадо» встретятся в первом матче первого раунда плей-офф НХЛ в воскресенье, 20 апреля. Матч пройдет в Далласе (США) на льду «Американ Эйрлайнс-центра» и начнется в 3.30 по московскому времени.

«Даллас» — «Колорадо»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео)

Ключевые события и результат игры «Даллас» — «Колорадо» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире игры североамериканской лиги показывают некоторые тематические сообщества социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

В регулярном чемпионате НХЛ-2024/25 «Даллас» занял третье место на «Западе» со 106 очками, «Колорадо» — пятое со 102.