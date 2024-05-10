Сегодня, 07:57
«Даллас» выиграл у «Колорадо» (5:3) во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ и сравнял счет в серии — 1-1.
У «Старз» дубль оформил Миро Хейсканен, а также по одной шайбе забросили Роопе Хинтц, Тайлер Сегин и Эса Линделл. У «Эвеланш» голами отметились Йоэль Кивиранта, Брендон Духайм и Валерий Ничушкин.
Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.
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