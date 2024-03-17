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НХЛ

17 марта, 05:43

«Даллас» дома победил «Лос-Анджелес»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Даллас» дома обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

У хозяев отличились Джейми Бенн, Крэйг Смит, Томас Харли и Вайатт Джонстон. Единственный гол гостей забил Кевин Фиала.

«Даллас» занимает второе место в таблице Западной конференции НХЛ с 91 очком в 69 матчах.

«Лос-Анджелес» идет на седьмой строчке с 79 очками в 67 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Лос-Анджелес» — 4:1 (3:0, 1:0, 0:1)

Голы: Харли — 15 (Факса), 2:28 — 1:0. Смит — 9 (Хейсканен, Харли), 8:49 — 2:0. Джонстон — 26 (Сутер, Стэнковен), 15:15 — 3:0. Бенн — 13 (бол., Павелски, Робертсон), 22:30 — 4:0. Фиала — 22 (Дюбуа), 41:11 — 4:1.

Вратари: Уэджвуд — Риттих.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 29 (12+10+7) — 28 (12+7+9).

Наши: — - Гавриков (17.40/1/0).

17 марта. Даллас. American Airlines Center.

Хоккей
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Лос-Анджелес Кингз
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