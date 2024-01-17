2 очка Дадонова помогли «Далласу» переиграть «Лос-Анджелес»

«Даллас» обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. «Старз» одержали вторую победу подряд.

Российский нападающий Евгений Дадонов забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу.

«Даллас» набрал 57 очков и занимает 4-е место в Западной конференции. «Лос-Анджелес» идет на 6-й строчке — 50 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Лос-Анджелес» — 5:1 (2:0, 0:1, 3:0)

Голы: Хинтц — 18 (Джонстон, Робертсон), 9:21 — 1:0. Дадонов — 10 (Смит, Линделл), 15:21 — 2:0. Даути — 9 (бол., Дано, Кемпе), 21:31 — 2:1. Джонстон — 12 (Хинтц, Робертсон), 45:49 — 3:1. Павелски — 18 (Харли, Дадонов), 46:52 — 4:1. Стил — 5 (мен., Факса), 49:33 — 5:1.

Вратари: Эттингер — Тэлбот.

Штраф: 8 — 2.

Броски: 27 (9+8+10) — 33 (3+16+14).

Наши: Дадонов (10.04/2/+2) — Гавриков (18.27/2/-3).

17 января. Даллас. American Airlines Center.