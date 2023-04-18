Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 09:07

«Миннесота» во втором овертайме обыграла «Даллас», Капризов отметился шайбой

Руслан Минаев
«Даллас» — «Миннесота».
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Миннесота» во втором овертайме обыграла в гостях «Даллас» в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 3:2 2ОТ.

В составе «Старз» шайбы на счету Роопе Хинца и Джейсона Робертсона.

За «Уайлд» отметился Кирилл Капризов, который стал вторым игроком за 32 года с 10 голами в первых 14 играх плей-офф НХЛ. Еще одна шайба на счету Сэма Стила. Победный гол забил Райан Хартман на 33-й минуте овертайма.

Хоккей

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

«Даллас» — «Миннесота» — 2:3 2ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы: Капризов — 1 (бол., Сперджен, Зуккарелло), 19:12 — 0:1. Хинтц — 1 (бол., Бенн), 22:08 — 1:1. Робертсон — 1 (бол., Хейсканен, Павелски), 24:13 — 2:1. Стил — 1 (Нюквист), 34:25 — 2:2. Хартман — 1 (Стил), 92:20 — 2:3.

Вратари: Эттингер — Густавссон.

Штраф: 22 — 14.

Броски: 54 (5+10+12+27) — 48 (10+19+7+12).

Наши: Дадонов (23.10/4/0) — Капризов (28.39/6/0).

18 апреля. Даллас. American Airlines Center.

Счет в серии: 0-1

Кирилл Капризов
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Миннесота Уайлд
14
Читайте также
Флаг Азербайджана подожгли на открытии чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Армении
Кто станет чемпионом? Кто зажжет ярче — Панарин или Кучеров? Прогнозы на плей-офф НХЛ
Парламент Британии начал расследование в отношении премьера Сунака
Трепова после теракта пыталась пустить оперативников по ложному следу
Суд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима
Стало известно об изнасиловании найденной мертвой в Тихвине школьницы
Популярное видео
Анонс Кубка Стэнли, будущее «Вашингтона» и «Питтсбурга»
«Нэшвилл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Гусева снова посадили в запас
«Ванкувер» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кубок Стэнли: «Каролина» выиграла у «Айлендерс», «Даллас» уступил команде Капризова

Бриндамор прокомментировал победу «Каролины» над «Айлендерс» в первом матче плей-офф НХЛ