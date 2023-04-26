«Даллас» вышел вперед в серии с «Миннесотой»

«Даллас» переиграл «Миннесоту» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 4:0. «Старз» вышли вперед в серии — 3-2.

Российские нападающие обеих коман Евгений Дадонов и Кирилл Капризов результативными действиями не отметились.

Шестой матч в серии пройдет на льду «Уайлд» 28 апреля. Начало — 23.00 по московскому времени.

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

Пятый матч

«Даллас» — «Миннесота» — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Голы: Сегин — 4 (бол., Робертсон, Хинтц), 2:22 — 1:0. Робертсон — 2 (бол., Хейсканен, Хинтц), 11:04 — 2:0. Марчмент — 1 (Сегин, Хинтц), 21:19 — 3:0. Делландреа — 1 (п.в., Доми, Сутер), 56:03 — 4:0.

Вратари: Эттингер — Густавссон (54:42 — 54:58, 55:33 — 56:03).

Штраф: 14 — 27.

Броски: 25 (11+7+7) — 27 (5+13+9).

Наши: Дадонов (13.48/2/0) — Капризов (23.11/1/-2).

26 апреля. Даллас. American Airlines Center.

Счет в серии: 3-2.