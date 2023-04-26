Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:41

«Даллас» вышел вперед в серии с «Миннесотой»

Евгений Козинов
Корреспондент
26 апреля. «Даллас» — «Миннесота» — 4:0.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Даллас» переиграл «Миннесоту» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 4:0. «Старз» вышли вперед в серии — 3-2.

Российские нападающие обеих коман Евгений Дадонов и Кирилл Капризов результативными действиями не отметились.

Шестой матч в серии пройдет на льду «Уайлд» 28 апреля. Начало — 23.00 по московскому времени.

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

Пятый матч

«Даллас» — «Миннесота» — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Голы: Сегин — 4 (бол., Робертсон, Хинтц), 2:22 — 1:0. Робертсон — 2 (бол., Хейсканен, Хинтц), 11:04 — 2:0. Марчмент — 1 (Сегин, Хинтц), 21:19 — 3:0. Делландреа — 1 (п.в., Доми, Сутер), 56:03 — 4:0.

Вратари: Эттингер — Густавссон (54:42 — 54:58, 55:33 — 56:03).

Штраф: 14 — 27.

Броски: 25 (11+7+7) — 27 (5+13+9).

Наши: Дадонов (13.48/2/0) — Капризов (23.11/1/-2).

26 апреля. Даллас. American Airlines Center.

Счет в серии: 3-2.

Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Миннесота Уайлд
4
Обсудить
Читайте также
Похороны Яшина, «Мерседес» Бескова, бесстрашный Толстых. Сто лет «Динамо» в историях
Кокорин рассказал о самой дорогой паре кроссовок в своей коллекции
В МИД РФ заявили о важности армяно-азербайджанского урегулирования
Генерал ВСУ заявил об ошибках Киева в подготовке Артемовска к обороне
Посольство РФ указало на ответственность Лондона за передачу снарядов с ураном
Захарова напомнила о желании войны Западом
Популярное видео
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Виннипег» — «Вегас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Бостон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Айлендерс» — «Каролина»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Виннипег» — «Вегас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Бостон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Айлендерс» — «Каролина»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Виннипег»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Миннесота»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Айлендерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Материалы сюжета: Кубок Стэнли: первый раунд плей-офф НХЛ
«Айлендерс» обыграли «Каролину». Сорокин сделал 34 сейва
Инсайдер — об отсутствии Ничушкина в составе «Колорадо»: «Это связано с алкоголем»
Голодный до побед Самсонов переигрывает сытого Василевского. Лидерам «Тампы» нужна перезагрузка
Главный тренер «Тампы» Купер назвал причины поражения от «Торонто»
«Тампа» впервые в истории проиграла матч плей-офф, ведя с разницей в три шайбы в третьем периоде
Василевский показал один из худших результатов по количеству пропущенных шайб в первых четырех матчах плей-офф НХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Айлендерс» обыграли «Каролину». Сорокин сделал 34 сейва

Кубок Стэнли: «Каролина» — «Айлендерс», «Даллас» — «Миннесота» и другие матчи 26 апреля