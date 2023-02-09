0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:05

«Даллас» переиграл «Миннесоту». Капризов набрал одно очко

Евгений Козинов
Корреспондент
9 февраля. «Даллас» — «Миннесота» — 4:1.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Даллас» обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Старз» одержали вторую победу подряд.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов помог своей команде реализовать большинство, отметившись голевой передачей.

«Даллас» набрал 70 очков и лидирует в Западной конференции. «Миннесота» располагается на 8-й строчке — 58 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Миннесота» — 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)

Голы: Бенн — 20 (Джонстон, Линделл), 20:23 — 1:0. Факса — 7 (Сегин, Марчмент), 25:40 — 2:0. Хаканпяя — 5 (Хинтц, Робертсон), 30:54 — 3:0. Эрикссон Эк — 19 (бол., Капризов, Зуккарелло), 38:16 — 3:1. Хинтц — 22 (п.в., Робертсон), 57:49 — 4:1.

Нереализованный буллит: Факса (Д), 53:46.

Вратари: Эттингер — Густавссон (55:21 — 57:49).

Штраф: 6 — 2.

Броски: 37 (14+12+11) — 40 (9+15+16).

Наши: Гурьянов (12.07/2/0) — Капризов (22.54/3/-1).

9 февраля. Даллас. American Airlines Center.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Миннесота Уайлд
1
Обсудить
Читайте также
Сорокин — снова лучший в НХЛ по «сухим» матчам
Эксперт ООН Ксантаки назвала отстранение россиян от международных турниров дискриминацией
Под завалами в турецком Хатае находится семья из четырех граждан России
Владимир Путин проводит оперативное совещание с членами Совбеза РФ
Зеленский приехал на ужин с Макроном и Шольцем в Елисейский дворец
ТАСС: госпитализированному фигуристу Костомарову ампутировали обе стопы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Вратарь «Рейнджерс» поймал шайбу на скамейке после выброса от Шестеркина