«Даллас» переиграл «Миннесоту». Капризов набрал одно очко

«Даллас» обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Старз» одержали вторую победу подряд.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов помог своей команде реализовать большинство, отметившись голевой передачей.

«Даллас» набрал 70 очков и лидирует в Западной конференции. «Миннесота» располагается на 8-й строчке — 58 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Миннесота» — 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)

Голы: Бенн — 20 (Джонстон, Линделл), 20:23 — 1:0. Факса — 7 (Сегин, Марчмент), 25:40 — 2:0. Хаканпяя — 5 (Хинтц, Робертсон), 30:54 — 3:0. Эрикссон Эк — 19 (бол., Капризов, Зуккарелло), 38:16 — 3:1. Хинтц — 22 (п.в., Робертсон), 57:49 — 4:1.

Нереализованный буллит: Факса (Д), 53:46.

Вратари: Эттингер — Густавссон (55:21 — 57:49).

Штраф: 6 — 2.

Броски: 37 (14+12+11) — 40 (9+15+16).

Наши: Гурьянов (12.07/2/0) — Капризов (22.54/3/-1).

9 февраля. Даллас. American Airlines Center.