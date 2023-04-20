Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:32

Дубль Дадонова помог «Далласу» обыграть «Миннесоту»

Евгений Козинов
Корреспондент
20 апреля. «Даллас» — «Миннесота» — 7:3. Евгений Дадонов.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Даллас» обыграл «Миннесоту» во втором матче первого раунда Кубка Стэнли — 7:3. Счет в серии стал равный — 1-1.

Российский нападающий «Старз» Евгений Дадонов оформил дубль.

Третий матч в серии состоится 22 апреля на льду «Миннесоты». Начало встречи — 4.30 по московскому времени.

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

Второй матч

«Даллас» — «Миннесота» — 7:3 (2:1, 4:2, 1:0)

Голы: Хинтц — 2 (мен., Кивиранта), 4:14 — 1:0. Сегин — 1 (бол., Робертсон, Хейсканен), 11:20 — 2:0. Сундквист — 1 (Нюквист, Дамба), 16:11 — 2:1. Бенн — 1 (бол., Хинтц, Хейсканен), 24:07 — 3:1. Дадонов — 1 (Джонстон, Бенн), 25:34 — 4:1. Юханссон — 1 (бол., Болди, Зуккарелло), 31:54 — 4:2. Годро — 1 (Нюквист), 32:05 — 4:3. Дадонов — 2 (Хейсканен, Джонстон), 36:08 — 5:3. Хинтц — 3, 36:56 — 6:3. Хинтц — 4 (бол., Робертсон, Хейсканен), 52:16 — 7:3.

Вратари: Эттингер — Флери.

Штраф: 30 — 52.

Броски: 31 (10+13+8) — 26 (9+7+10).

Наши: Дадонов (15.51/3/+1) — Капризов (16.53/2/-2).

20 апреля. Даллас. American Airlines Center.

Счет в серии: 1-1.

Евгений Дадонов
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Миннесота Уайлд
1
Обсудить
Читайте также
Три очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Торонто»
«Наполи» и Хвича покатились вниз. Почему потухла самая яркая команда Европы
На Украине падение спутника NASA назвали причиной вспышек над Киевом
Экс-замминистра культуры Ярилова задержана по делу о хищении с «Пушкинских карт»
Путин поручил исправить ситуацию с затором транспорта на границе ЛНР
Солнечное затмение 20 апреля — где будет видно и во сколько смотреть
Популярное видео
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Виннипег»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Миннесота»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Айлендерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Анонс Кубка Стэнли, будущее «Вашингтона» и «Питтсбурга»
«Нэшвилл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок Стэнли: первый раунд плей-офф НХЛ
Российский нападающий впервые забил в плей-офф. И это в 34 года!
«Эдмонтон» сравнял счет в серии с «Лос-Анджелесом». Костин забросил победную шайбу
Капризов подрался с игроком «Далласа» Доми и был удален до конца матча
Костин вывел «Эдмонтон» вперед в матче с «Лос-Анджелесом»
Игроки «Миннесоты» установили рекорд клуба по скорости забитых голов в плей-офф
Дадонов оформил дубль в матче против «Миннесоты»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Костин вывел «Эдмонтон» вперед в матче с «Лос-Анджелесом»

Капризов подрался с игроком «Далласа» Доми и был удален до конца матча