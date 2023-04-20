Дубль Дадонова помог «Далласу» обыграть «Миннесоту»

«Даллас» обыграл «Миннесоту» во втором матче первого раунда Кубка Стэнли — 7:3. Счет в серии стал равный — 1-1.

Российский нападающий «Старз» Евгений Дадонов оформил дубль.

Третий матч в серии состоится 22 апреля на льду «Миннесоты». Начало встречи — 4.30 по московскому времени.

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

Второй матч

«Даллас» — «Миннесота» — 7:3 (2:1, 4:2, 1:0)

Голы: Хинтц — 2 (мен., Кивиранта), 4:14 — 1:0. Сегин — 1 (бол., Робертсон, Хейсканен), 11:20 — 2:0. Сундквист — 1 (Нюквист, Дамба), 16:11 — 2:1. Бенн — 1 (бол., Хинтц, Хейсканен), 24:07 — 3:1. Дадонов — 1 (Джонстон, Бенн), 25:34 — 4:1. Юханссон — 1 (бол., Болди, Зуккарелло), 31:54 — 4:2. Годро — 1 (Нюквист), 32:05 — 4:3. Дадонов — 2 (Хейсканен, Джонстон), 36:08 — 5:3. Хинтц — 3, 36:56 — 6:3. Хинтц — 4 (бол., Робертсон, Хейсканен), 52:16 — 7:3.

Вратари: Эттингер — Флери.

Штраф: 30 — 52.

Броски: 31 (10+13+8) — 26 (9+7+10).

Наши: Дадонов (15.51/3/+1) — Капризов (16.53/2/-2).

20 апреля. Даллас. American Airlines Center.

Счет в серии: 1-1.