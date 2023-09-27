«Даллас» и «Миннесота» сыграют в рамках предсезонной серии клубов НХЛ в среду, 27 сентября. Матч пройдет в Далласе на «Американ Эйрлайнс Центр». Начало игры — в 3.00 по московскому времени.

Матч «Даллас» — «Миннесота» не будет транслироваться на российских телеканалах. Посмотреть игру в Далласе можно в социальной сети «ВКонтакте». Начало прямого эфира — в 3.00 по московскому времени.

За «Даллас» выступают два российских хоккеиста — защитник Артем Грушников и нападающий Евгений Дадонов. В «Миннесоте» играет форвард Кирилл Капризов

«Даллас» и «Миннесота» в розыгрыше Кубка Стэнли-2023 встретились друг с другом в первом раунде плей-офф. «Старз» победили в четвертьфинале Западной конференции со счетом 4-2.