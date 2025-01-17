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Сегодня, 06:43

«Даллас» проиграл «Монреалю», Дадонов набрал одно очко

Евгений Козинов
Корреспондент
Евгений Дадонов (справа) бросает по воротам «Монреаля».
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Даллас» на своем льду проиграл «Монреалю» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:3.

Российский нападающий «Старз» Евгений Дадонов отметился голевой передачей. Теперь у 35-летнего россиянина 23 (12+11) очка в 44 играх в этом сезоне.

«Даллас» набрала 57 очков в 44 матчах и занимает 5-е место в Западной конференции. «Монреаль» идет на 10-й строчке в Восточной конференции — 48 очков в 44 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Монреаль» — 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)

Голы: Робертсон — 12 (Дадонов, Джонстон), 3:50 — 1:0. Слафковски — 5 (Кофилд, Сузуки), 4:37 — 1:1. Ньюхук — 8 (Хатсон), 49:15 — 1:2. Армиа — 8 (п.в., Сузуки), 59:43 — 1:3.

Вратари: Эттингер (57:25 — 59:43) — Добеш.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 33 (7+15+11) — 24 (11+9+4).

Наши: Дадонов (14.56/3/-1), Любушкин (11.35/0/-1) — -.

17 января. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.

Евгений Дадонов
Хоккей
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Монреаль Канадиенс
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