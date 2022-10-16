«Даллас» обыграл «Нэшвилл», забросив 5 шайб. У Тренина «-1»

«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Нэшвилл» со счетом 5:1.

В составе «Старз» 3 (2+1) очка набрал Роопе Хинтц, 3 (1+2) очка у Джейсона Робертсона, еще по голу забили Миро Хейсканен и Мэйсон Марчмент. У «Предаторз» шайба на счету Нино Нидеррайтера, форвард Яков Тренин завершил встречу с показателем полезности «-1».

В следующем матче «Даллас» 18 октября встретится с «Виннипегом», «Нэшвилл» 19 октября сыграет с «Лос-Анджелесом».

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Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Нэшвилл» — 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)

Голы: Хинтц — 1 (мен., Хейсканен), 4:46 — 1:0. Хинтц — 2 (Павелски, Робертсон), 20:39 — 2:0. Хейсканен — 1 (Робертсон), 27:48 — 3:0. Нидеррайтер — 4 (бол., Гранлунд, Джохансен), 38:20 — 3:1. Робертсон — 1 (Хинтц, Павелски), 43:13 — 4:1. Марчмент — 3 (п.в.), 58:47 — 5:1.

Вратари: Эттингер — Сарос (55:16 — 58:07, 58:33 — 58:47).

Штраф: 10 — 16.

Броски: 22 (10+6+6) — 30 (13+12+5).

Наши: Гурьянов (14.08/1/0) — Тренин (15.37/1/-1).

16 октября. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.