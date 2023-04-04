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НХЛ

Сегодня, 06:15

«Даллас» обыграл «Нэшвилл» и вышел в плей-офф НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
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«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Нэшвилл» со счетом 5:1.

В составе «Старз» 4 (1+3) очка набрал Джейсон Робертсон.

Благодаря этой победе «Даллас» вышел в плей-офф. На данный момент он с 98 очками занимает четвертое место в Западной конференции. «Нэшвилл» с 84 очками — на 10-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Нэшвилл» — 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

Голы: Хинтц — 35 (Робертсон, Павелски), 4:21 — 1:0. Миллер — 5 (Факса, Гленденинг), 32:31 — 2:0. Павелски — 25 (бол., Хейсканен, Робертсон), 36:07 — 3:0. Робертсон — 43 (бол., Хейсканен, Бенн), 48:29 — 4:0. Сегин — 20 (Робертсон, Сутер), 54:23 — 5:0. Фут — 2, 55:10 — 5:1.

Вратари: Уэджвуд — Сарос.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 25 (10+6+9) — 27 (10+9+8).

Наши: Дадонов (14.51/2/-1) — Афанасьев (14.34/2/-1), Тренин (15.07/1/-2).

4 апреля. Даллас. American Airlines Center.

НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Нэшвилл Предаторз
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