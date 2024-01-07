Дубль Форсберга принес «Нэшвиллу» победу над «Далласом»

«Нэшвилл» в гостях обыграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

Дублем за гостей отметился Филип Форсберг. Еще по одной шайбе забросили Густав Нюквист и Люк Евангелиста.

За хозяев отличились Тайлер Сегин, Джейми Бенн и Джейсон Робертсон.

«Нэшвилл» (45 очков) после 40 матчей занимает седьмое место в Западной конференции НХЛ. «Даллас» (49) после 38 игр идет четвертым на «Западе».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Нэшвилл» — 3:4 (0:1, 2:1, 1:2)

Голы: Нюквист — 10, 11:26 — 0:1. Евангелиста — 7 (Новак, Смит), 27:22 — 0:2. Сегин — 14 (Дюшен, Марчмент), 29:29 — 1:2. Бенн — 8 (бол., Харли, Робертсон), 39:14 — 2:2. Форсберг — 20 (Нюквист, ОРайлли), 42:42 — 2:3. Форсберг — 21 (ОРайлли, Шенн), 47:30 — 2:4. Робертсон — 13 (Хенли, Харли), 50:21 — 3:4.

Нереализованный буллит: Марчмент (Даллас), 22:27.

Вратари: Уэджвуд — Ланкинен.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 29 (6+15+8) — 22 (9+8+5).

Наши: Дадонов (11.31/2/-1) — Гурьянов (14.27/2/0), Тренин (14.01/1/-1).

7 января. Даллас. American Airlines Center.