«Нэшвилл» обыграл «Даллас» и прервал серию поражений

«Нэшвилл» выиграл у «Далласа» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Предаторз» прервали свою серию из 8 поражений.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Нэшвилл» — 1:4 (0:0, 0:3, 1:1)

Голы: О`Райлли — 6 (Маршессо, Вилсби), 31:40 — 0:1. Новак — 5 (Маршессо, Стэмкос), 33:33 — 0:2. О`Райлли — 7 (Грэвел), 34:39 — 0:3. Биксель — 1 (Стил, Бенн), 50:34 — 1:3. Л`Еро — 3 (п.в., О`Райлли, Нюквист), 56:47 — 1:4.

Вратари: Эттингер (55:57 — 56:47) — Аннунен.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 38 (5+16+17) — 26 (8+12+6).

Наши: Дадонов (14.21/5/-1), Любушкин (15.29/0/+1) — -.

13 декабря. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.