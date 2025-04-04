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4 апреля, 05:46

«Даллас» обыграл «Нэшвилл» и продлил победную серию

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Даллас» на своем льду переиграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. «Старз» одержали седьмую победу подряд.

У хозяев шайбы забросили Микаэль Гранлунд, Мэйсон Марчмент, Роопе Хинтц, Уайатт Джонстон и Лиан Биксель. Единственный гол «Предаторз» забил Стивен Стэмкос.

«Даллас» набрал 104 очка в 75 матчах и занимает 2-е место в Западной конференции. «Нэшвилл» идет на 14-й строчке — 62 очка в 76 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Нэшвилл» — 5:1 (0:0, 1:1, 4:0)

Голы: Стэмкос — 24 (Форсберг, Бланкенбург), 24:37 — 0:1. Гранлунд — 21 (Дюшен, Марчмент), 39:24 — 1:1. Марчмент — 20 (Дюшен), 40:39 — 2:1. Хинтц — 28 (Робертсон, Рантанен), 45:47 — 3:1. Джонстон — 31 (Бурк), 49:45 — 4:1. Биксель — 3 (Рантанен, Робертсон), 52:42 — 5:1.

Вратари: Эттингер — Аннунен.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 27 (5+10+12) — 29 (17+9+3).

Наши: Дадонов (11.47/3/0), Любушкин (17.47/1/0) — Свечков (13.47/0/-2).

4 апреля. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.

Хоккей
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Нэшвилл Предаторз
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