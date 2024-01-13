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НХЛ

Сегодня, 07:40

«Даллас» — «Нэшвилл»: видеообзор матча

Сергей Разин
корреспондент
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«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Даллас» — 6:3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Предаторз» отличились Джереми Лозон, Томас Новак, Райан О'Райлли, Филип Форсберг, а также Густав Нюквист и Юусо Парссинен, которые забили в пустые ворота. Форвард Денис Гурьянов отметился результативной передачей. У «Старз» шайбы забросили Яни Хаканпаа, Уайтт Джонстон и Мэтт Дюшен.

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НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Нэшвилл Предаторз
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