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НХЛ

15 марта, 05:38

«Нью-Джерси» выиграл у «Далласа»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Нью-Джерси» на выезде обыграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2. «Старз» потерпели второе поражение подряд.

Нападающие «Дэвилз» Крис Тирни и Тимо Майер набрали по 2 (1+1) очка.

«Нью-Джерси» набрал 68 очков и занимает 12-е место в Восточной конференции. «Даллас» идет третьим в Западной конференции — 89 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Нью-Джерси» — 2:6 (2:2, 0:3, 0:1)

Голы: Джонстон — 25 (Бенн, Харли), 0:15 — 1:0. Хаула — 14, 5:41 — 1:1. Смит — 8 (Хаканпяя, Делландреа), 12:04 — 2:1. Тирни — 2 (Макдермид, Десаймон), 17:14 — 2:2. Мерсер — 17 (Хишир, Л. Хьюз), 21:31 — 2:3. Майер — 19 (Братт, Немец), 23:52 — 2:4. Носек — 1 (Лазар), 25:12 — 2:5. Хольц — 14 (Тирни, Майер), 54:25 — 2:6.

Вратари: Эттингер (Уэджвуд, 23:52) — Аллен.

Штраф: 0 — 6.

Броски: 37 (7+16+14) — 20 (6+8+6).

15 марта. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
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