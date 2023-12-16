Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:41

«Даллас» победил «Оттаву», Дадонов отдал результативную передачу

Руслан Минаев
Telegram Дзен

«Даллас» дома победил «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4.

У хозяев 2 (1+1) очка набрал Мэтт Дюшен. Результативной передачей отметился российский нападающий Евгений Дадонов. У гостей ассистентский хет-трик оформил Джейкоб Чикран. Две шайбы забросил Дрэйк Батерсон.

«Даллас» набрал 37 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Оттава» потерпела третье поражение подряд. «Сенаторз» с 22 очками замыкают таблицу «Востока».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Оттава» — 5:4 (2:3, 1:1, 2:0)

Голы: Хэмоник — 2 (Чикран, Джозеф), 1:16 — 0:1. Батерсон — 9 (Чикран, Штюцле), 2:51 — 0:2. Павелски — 13 (бол., Хинтц, Робертсон), 11:46 — 1:2. Норрис — 8 (Жиру, Чикран), 13:20 — 1:3. Линделл — 3 (Дюшен), 13:30 — 2:3. Батерсон — 10 (Ткачак, Штюцле), 24:54 — 2:4. Харли — 7 (мен., Факса), 31:21 — 3:4. Хейсканен — 4 (Джонстон, Дадонов), 47:33 — 4:4. Дюшен — 8 (Марчмент, Сегин), 48:17 — 5:4.

Вратари: Эттингер (Уэджвуд, 8:03) — Форсберг (58:33).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 24 (5+10+9) — 29 (6+10+13).

Наши: Дадонов (12.50/1/0) — Зуб (22.07/1/0).

16 декабря. Даллас. American Airlines Center.

Источник: НХЛ
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Оттава Сенаторз
Обсудить
Читайте также
ОКР полностью прекратил финансирование нейтральных спортсменов
ВАДА требует пускать россиян на Олимпиаду по биологическим паспортам. Чем это нам грозит?
Депутат ЕП назвал слова Столтенберга об украинском конфликте безумными
Зюганов предложил выпороть выпустившего Путина без шапки на мороз
Мэр Киева Кличко сообщил о взрывах в Подольском районе города
Макрон заявил о неготовности Евросоюза к включению Украины
Популярное видео
«Ванкувер» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

НХЛ: «Рейнджерс» победили «Анахайм», «Вегас» — «Баффало». Расписание и результаты матчей 16 декабря

«Рейнджерс» одержали 20 побед в 28 играх — это повторение клубного рекорда чемпионского сезона-1993/94