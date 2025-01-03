«Даллас» обыграл «Оттаву», Дадонов набрал одно очко

Сегодня, 06:51
«Даллас» выиграл у «Оттавы» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Оттава» — 4:2 (1:2, 2:0, 1:0)
Голы: Хинтц — 17 (бол., Робертсон, Хейсканен), 4:39 — 1:0. Ткачак — 17 (Пинто), 7:45 — 1:1. Грейг — 6 (Ткачак), 8:09 — 1:2. Бенн — 9 (Дюшен, Джонстон), 30:19 — 2:2. Хинтц — 18 (Робертсон, Дадонов), 31:27 — 3:2. Дюшен — 15 (Джонстон), 53:37 — 4:2.
Вратари: Эттингер — Мериляйнен.
Штраф: 8 — 10.
Броски: 25 (8+8+9) — 13 (6+5+2).
Наши: Дадонов (11.00/0/+1), Любушкин (18.21/1/0) — Зуб (13.30/1/0).
3 января. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.