«Даллас» уступил «Питтсбургу», Дадонов оформил хет-трик

«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступил «Питтсбургу» со счетом 3:5.

В составе «Старз» хет-трик оформил Евгений Дадонов, Илья Дюбушкин сделал результативную передачу. У «Пингвинз» 4 (3+1) очка набрал Сидни Кросби, еще по голу забили Брайан Раст и Блэйк Лизотт.

После этого матча «Даллас» со 104 очками занимает второе место в Западной конференции, «Питтсбург» с 74 очками — на 13-й строчке «Востока».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Питтсбург» — 3:5 (1:1, 1:0, 1:4)

Голы: Кросби — 28 (бол., Малкин, Летанг), 4:16 — 0:1. Дадонов — 17 (Бек, Биксель), 10:43 — 1:1. Дадонов — 18 (бол., Дюшен, Дамба), 32:36 — 2:1. Кросби — 29 (Макгроэрти), 40:20 — 2:2. Дадонов — 19 (Харли, Любушкин), 43:11 — 3:2. Раст — 28 (Кросби), 48:49 — 3:3. Лизотт — 11 (Хейнен), 58:17 — 3:4. Кросби — 30 (п.в., Тимминс), 58:45 — 3:5.

Вратари: Десмит (58:25 — 58:45) — Джерри.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 24 (8+6+10) — 40 (12+11+17).

Наши: Дадонов (13.09/5/0), Любушкин (18.34/0/+1) — Малкин (18.24/3/-1).

5 апреля. Даллас. American Airlines Center.