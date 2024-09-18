«Даллас» продлил контракт с Линделлом на 5 лет

«Даллас» объявил о подписании нового контракта с защитником Эсой Линделлом.

Соглашение с 30-летним финном вступит в силу в сезоне-2025/26 и будет действовать до конца сезона-2029/30. Средняя зарплата хоккеиста за год составит 5,25 миллиона долларов, всего игрок заработает 26,25 миллиона долларов.

Линделл был выбран «Далласом» под 74-м номером драфта НХЛ-2012, защитник дебютировал за основную команду «Старз» в сезоне-2015/16.

В сезоне-2023/24 Линделл набрал 26 (5+21) очков в 82 матчах за «Даллас» в регулярном чемпионате НХЛ и 5 (3+2) очков в 19 играх Кубка Стэнли.