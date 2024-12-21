«Рейнджерс» обыграли «Даллас», Шестеркин сделал 41 сэйв

«Рейнджерс» на выезде переиграли «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

На 2-й минуте форвард «Старз» Роопе Хинтц открыл счет. Еще до перерыва гости отыгрались и вышли вперед — отличились Райлли Смит и Винс Трочек. В концовке встречи Крис Крайдер забил в пустые ворота.

Российский форвард Артемий Панарин отметился одной голевой передачей. Теперь у него 37 (15+22) очков в 30 матчах этого сезона.

Голкипер нью-йоркской команды Игорь Шестеркин отразил 41 из 42 бросков по своим воротам. Его признали первой звездой встречи.

«Рейнджерс» набрали 33 очка в 32 матчах и занимает 10-е место в Восточной конференции. «Даллас» идет на 6-й строчке — 38 очков в 32 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Рейнджерс» — 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Хинтц — 14 (Лундквист, Робертсон), 1:46 — 1:0. Смит — 7 (мен.), 10:44 — 1:1. Трочек — 9 (Фокс, Панарин), 15:20 — 1:2. Крайдер — 11 (п.в., Куилль, Трочек), 57:54 — 1:3.

Вратари: Эттингер (57:04 — 57:54) — Шестеркин.

Штраф: 8 — 29.

Броски: 42 (9+18+15) — 30 (14+11+5).

Наши: Дадонов (9.18/0/-2), Любушкин (13.48/0/0) — Панарин (17.25/3/+1).

21 декабря. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.