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Сегодня, 22:30

«Даллас» — «Рейнджерс»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире (видео)

«Даллас» сыграет с «Рейнджерс» в регулярном чемпионате НХЛ 21 ноября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ХК «Рейнджерс».
Фото USA Today Sports
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«Даллас» сыграет с «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с понедельника на вторник, 21 ноября. Игра пройдет на «Американ Эрлайнз Сентер» в Далласе, Техас. Начало — в 04.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Даллас» — «Рейнджерс» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции не будет. Видеотрансляцию бесплатно в прямом эфире можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте».

«Даллас» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции и набрал в совокупности 23 балла. «Рейнджерс» занимает вторую строчку в таблице Восточной конференции, уступая лидеру всего три балла.

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