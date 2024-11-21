«Даллас» выиграл у «Сан-Хосе», Дадонов забил в пустые ворота

«Даллас» переиграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Российский нападающий «Старз» Евгений Дадонов в концовке игры забросил шайбу в пустые ворота. Для него это пятый гол в сезоне. Всего у него 8 (5+3) очков.

«Даллас» с 24 очками занимает 3-е место в Западной конференции. «Сан-Хосе» опустился на 15-ю строчку — 16 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Сан-Хосе» — 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Голы: Робертсон — 5 (Дамба, Харли), 15:33 — 1:0. Гранлунд — 9 (мен., Эклунд), 18:44 — 1:1. Джонстон — 3 (Хинтц, Робертсон), 20:56 — 2:1. Бенн — 4 (Стэнковен), 30:56 — 3:1. Уолман — 2 (Гранлунд, Сиси), 53:25 — 3:2. Хинтц — 7 (п.в., Джонстон, Робертсон), 58:33 — 4:2. Дадонов — 5 (п.в., Бек), 59:06 — 5:2.

Вратари: Эттингер — Блэквуд.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 31 (14+8+9) — 23 (9+6+8).

Наши: Дадонов (12.51/2/+1), Любушкин (18.09/0/+1) — Костин (8.54/0/0).

21 ноября. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя