«Даллас» проиграл «Сент-Луису», Худобин отбил 11 бросков

«Сент-Луис» обыграл «Даллас» в предсезонном матче НХЛ — 4:0.

В составе «Блюз» дубль сделал Джош Лейво, по одной шайбе забросили Логан Браун и Уильям Биттен.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев провел на льду 18 минут и 25 секунд и не отличился результативными действиями при показателе полезности «+1». У еще одного форварда «Блюз» Андрея Баканова 11 минут и 28 секунд игрового времени с показателем полезности «0».

До середины второго периода в воротах «Далласа» играл Антон Худобин, который отразил 11 из 13 бросков и пропустил 2 шайбы. Российский защитник «Старз» Артем Грушников отыграл 16 минут и 2 секунды и завершил матч с показателем полезности «-3».

В следующем предсезонном матче «Сент-Луис» сыграет с «Чикаго» 28 сентября. В этот же день «Даллас» встретится с «Аризоной».