«Даллас» дома переиграл «Сент-Луис», Бучневич набрал очко

«Даллас» победил «Сент-Луис» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

У «Старз» отличился Джейсон Робертсон.

Автором единственного гола «Блюз» стал Джордан Кайру. Нападающий команды Павел Бучневич отметился результативной передачей на 9-й минуте 1-го периода встречи.

В текущем сезоне 29-летний россиянин набрал 20 (7+13) очков в 29 матчах.

«Даллас» набрал 36 очков в 29 играх и занимает 6-е место в Западной конференции, «Сент-Луис» идет 12-м с 31 очком за 31 встречу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Сент-Луис» — 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Кайру — 12 (Томас, Бучневич), 9:08 — 0:1. Робертсон — 7 (бол., Бенн, Хинтц), 22:39 — 1:1. Дюшен — 13 (Линделл, Робертсон), 62:31 — 2:1.

Вратари: Эттингер — Биннингтон.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 37 (10+14+10+3) — 16 (7+3+6+0).

Наши: Дадонов (12.35/4/0), Любушкин (15.14/1/-1) — Бучневич (20.29/2/+1), Торопченко (9.49/2/0).

15 декабря. Даллас. American Airlines Center.