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«Даллас» переиграл «Сент-Луис». Бучневич не реализовал буллит

Евгений Козинов
Корреспондент
13 октября. «Даллас» — «Сент-Луис» — 2:1 Б.
Фото USA Today Sports
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«Даллас» по буллитам переиграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 Б.

На гол Джейми Бенн гости ответили заброшенной шайбой Тайлера Такера. Победный буллит на счету Мэтта Дюшена.

Российский нападаюший «Блюз» Павел Бучневич не реализовал свою попытку в серии буллитов.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Сент-Луис» — 2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Бенн — 1 (Делландреа, Джонстон), 20:18 — 1:0. Такер — 1 (Врана, Блэй), 22:37 — 1:1.

Победный буллит: Дюшен.

Вратари: Эттингер ) — Биннингтон.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 34 (10+10+10+4) — 24 (6+12+3+3).

Наши: Дадонов (16.35/1/0) — Бучневич (21.21/0/0), Торопченко (11.47/0/0).

13 октября. Даллас. American Airlines Center. 18 532 зрителя.

Павел Бучневич
Хоккей
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Сент-Луис Блюз
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