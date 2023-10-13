«Даллас» переиграл «Сент-Луис». Бучневич не реализовал буллит

«Даллас» по буллитам переиграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 Б.

На гол Джейми Бенн гости ответили заброшенной шайбой Тайлера Такера. Победный буллит на счету Мэтта Дюшена.

Российский нападаюший «Блюз» Павел Бучневич не реализовал свою попытку в серии буллитов.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Сент-Луис» — 2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Бенн — 1 (Делландреа, Джонстон), 20:18 — 1:0. Такер — 1 (Врана, Блэй), 22:37 — 1:1.

Победный буллит: Дюшен.

Вратари: Эттингер ) — Биннингтон.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 34 (10+10+10+4) — 24 (6+12+3+3).

Наши: Дадонов (16.35/1/0) — Бучневич (21.21/0/0), Торопченко (11.47/0/0).

13 октября. Даллас. American Airlines Center. 18 532 зрителя.