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НХЛ

Сегодня, 07:24

«Даллас» по буллитам обыграл «Сент-Луис» и стал победителем Западной конференции

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Даллас» выиграл у «Сент-Луиса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 Б.

Нападающий «Блюз» Роберт Томас в конце второго периода открыл счет. «Старз» отыгрались на 6-й минуте третьего периода — отличился Мэйсон Маршмент. В серии буллитов единственным, кто реализовал свою попытку, стал Джейсон Робертсон.

«Даллас» набрал 113 очков и завершил регулярку на первой строчке в Западной конференции. «Сент-Луис» стал 9-м — 92 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Сент-Луис» — 2:1 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Томас — 26 (Болдюк, Шенн), 37:19 — 0:1. Марчмент — 22 (Дюшен, Линделл), 45:11 — 1:1.

Победный буллит: Робертсон.

Вратари: Эттингер — Биннингтон.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 37 (10+13+10+4) — 27 (6+12+7+2).

Наши: Дадонов (14.21/1/+1) — Бучневич (17.38/4/0), Торопченко (14.46/1/0).

18 апреля. Даллас. American Airlines Center.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Хоккей
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Сент-Луис Блюз
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