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Сегодня, 07:23

Гол Дадонова помог «Далласу» обыграть «Сиэтл» и сравнять счет в серии

Евгений Козинов
Корреспондент
5 мая. «Даллас» — «Сиэтл» — 4:2. Евгений Дадонов в атаке.
Фото USA Today Sports
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«Даллас» обыграл «Сиэтл» во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ — 4:2. Счет в серии стал равный — 1-1.

Российский нападающий «Старз» Евгений Дадонов забросил одну шайбу. Это его четвертый гол в этом розыгрыше Кубка Стэнли.

Третий матч в серии состоится в понедельник, 8 мая, на льду «Кракен». Начало встречи — 4.30 по московскому времени.

НХЛ

Плей-офф

Второй раунд

Второй матч

«Даллас» — «Сиэтл» — 4:2 (0:0, 3:1, 1:1)

Голы: Джонстон — 2 (Миллер, Доми), 23:43 — 1:0. Дадонов — 4 (Бенн, Сутер), 29:05 — 2:0. Картье — 2 (Данн), 31:05 — 2:1. Павелски — 5 (бол., Джонстон, Сегин), 36:57 — 3:1. Сегин — 5 (Харли, Хинтц), 50:59 — 4:1. Эберле — 3 (Гурд), 56:32 — 4:2.

Вратари: Эттингер — Грубауэр.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 37 (11+19+7) — 27 (5+9+13).

Наши: Дадонов (16.28/6/+1) — -.

5 мая. Даллас. American Airlines Center.

Счет в серии: 1-1.

Евгений Дадонов
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Сиэтл Кракен
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