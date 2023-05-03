«Сиэтл» в овертайме обыграл «Даллас»

«Сиэтл» выиграл у «Далласа» в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ — 5:4 ОТ. Счет в серии 1-0.

Российский форвард «Старз» Евгений Дадонов не отметился результативными действиями.

Второй матч в серии состоится 5 мая. Начало встречи — в 4.30 по московскому времени.

НХЛ

Плей-офф

Второй раунд

Первый матч

«Даллас» — «Сиэтл» — 4:5 ОТ (2:4, 0:0, 2:0, 0:1)

Голы: Павелски — 1 (Марчмент, Доми), 2:25 — 1:0. Шварц — 3 (Гики, Эберле), 11:25 — 1:1. Павелски — 2 (Харли, Хейсканен), 12:18 — 2:1. Шульц — 2 (Донато), 14:28 — 2:2. Бьоркстранд — 3 (Олексяк, Борген), 14:39 — 2:3. Эберле — 2 (Данн, Бенайерс), 15:20 — 2:4. Павелски — 3 (Бенн, Доми), 49:50 — 3:4. Павелски — 4 (Хаканпяя, Доми), 53:23 — 4:4. Гурд — 2, 72:17 — 4:5.

Вратари: Эттингер — Грубауэр.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 35 (11+9+11+4) — 44 (12+14+8+10).

Наши: Дадонов (19.40/2/-1) — -.

3 мая. Даллас. American Airlines Center.

Счет в серии: 0-1.