Передача Дадонова не помогла «Далласу» обыграть «Сиэтл»

«Сиэтл» на выезде в овертайме обыграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:5.

Голами в составе «Кракен» отметились Брэндон Танев, оформивший дубль, Даниэль Спронг и Джаред Макканн. Победную шайбу в овертайме забросил Адам Ларссон.

За «Старз» забили Миро Хейсканен, Уайатт Джонстон, Джо Павелски и Джейми Бенн. Российский нападающий команды Евгений Дадонов отдал одну голевую передачу.

«Сиэтл» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции (85 очков). «Даллас» находится на третьей строчен (90 очков).

Хоккей

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Сиэтл» — 4:5 ОТ (1:2, 0:1, 3:1, 0:1)

Голы: Танев — 14 (Спронг, Соуси), 2:32 — 0:1. Хейсканен — 11 (бол., Робертсон, Павелски), 3:52 — 1:1. Спронг — 17 (Танев, Ларссон), 12:20 — 1:2. Маккэн — 34 (Эберле, Олексяк), 21:37 — 1:3. Джонстон — 21 (Бенн, Сутер), 43:57 — 2:3. Танев — 15 (Гики, Соуси), 54:03 — 2:4. Павелски — 20 (Дадонов, Бенн), 56:34 — 3:4. Бенн — 30 (Хинтц, Хейсканен), 59:59 — 4:4. Ларссон — 6 (Маккэн, Веннберг), 61:52 — 4:5.

Вратари: Эттингер — Даккорд.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 29 (5+12+11+1) — 27 (11+7+7+2).

Наши: Дадонов (18.55/1/0) — -.

22 марта. Даллас. American Airlines Center.