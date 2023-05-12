«Даллас» обыграл «Сиэтл» в пятом матче

«Даллас» выиграл у «Сиэтла» в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ — 5:2. «Старз» вышли вперед в серии — 3-2.

Российский нападающий Евгений Дадонов сыграл 13 минут и отметился одним силовым приемом при показетеле полезности «+1».

Шестой матч в серии состоится на льду «Кракен» 14 мая. Начало встречи — 2.00 по московскому времени.

НХЛ

Плей-офф

Второй раунд

Пятый матч

«Даллас» — «Сиэтл» — 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)

Голы: Джонстон — 3 (Бенн), 3:57 — 1:0. Хинтц — 7 (Харли, Робертсон), 5:35 — 2:0. Павелски — 7 (Робертсон, Хинтц), 20:35 — 3:0. Ларссон — 2 (Эберле, Картье), 21:59 — 3:1. Маккэн — 1 (Гурд, Танев), 27:30 — 3:2. Хинтц — 8 (Павелски, Робертсон), 51:20 — 4:2. Факса — 1 (п.в.), 56:43 — 5:2.

Вратари: Эттингер — Грубауэр (56:23 — 56:43).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 21 (5+12+4) — 31 (14+7+10).

Наши: Дадонов (13.09/0/+1) — -.

12 мая. Даллас. American Airlines Center.

Счет в серии: 3-2.