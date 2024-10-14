«Даллас» дома всухую победил «Сиэтл»

«Даллас» дома обыграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0.

У хозяев забили Сэм Стил и Уайатт Джонстон.

«Даллас» поднялся на третье место в таблице Западной конференции НХЛ с 6 очками в 3 матчах. «Сиэтл» идет на 12-й строчке с 2 очками в 3 играх.

«Даллас» проведет следующий матч 16 октября против «Сан-Хосе», «Сиэтл» в этот же день встретится с «Нэшвиллом».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Сиэтл» — 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

Голы: Стил — 1 (Блэкуэлл, Харли), 16:17 — 1:0. Джонстон — 1 (Бенн, Стэнковен), 16:30 — 2:0.

Вратари: Десмит — Грубауэр (57:40).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 23 (13+6+4) — 25 (6+9+10).

Наши: Дадонов (13.06/3/0), Любушкин (17.49/0/+1) — -.

14 октября. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.