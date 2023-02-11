«Тампа» в гостях переиграла «Даллас»

«Тампа» одержала победу над «Далласом» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

В составе хозяев отличился нападающий Джейми Бенн.

За «Тампу» забросил форвард Брэндон Хэгел, а также дублем отметился нападающий Энтони Cирелли.

«Даллас» возглавляет турнирную таблицу «Запада», набрав 70 очков на 54 игры.

«Тампа» занимает 5-е место на «Востоке» с 70 очками за 52 игры.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Тампа-Бэй» — 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Голы: Чирелли — 4 (Хагель, Киллорн), 30:13 — 0:1. Бенн — 21, 32:18 — 1:1. Чирелли — 5 (Хедман, Киллорн), 59:16 — 1:2. Хагель — 22 (п.в., Кучеров, Чирелли), 59:59 — 1:3.

Вратари: Уэджвуд (59:43) — Василевский.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 29 (12+12+5) — 31 (6+10+15).

Наши: Гурьянов (9.18/2/0) — Кучеров (22.09/4/+1), Наместников (10.53/0/0), Сергачев (22.09/2/+1).

11 февраля. Даллас. American Airlines Center.