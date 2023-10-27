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НХЛ

27 октября, 05:40

«Торонто» без Самсонова переиграл «Даллас»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Торонто» на выезде обыграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Мэйпл Ливз» одержали третью победу подряд.

Российский голкипер Илья Самсонов провел всю встречу на скамейке запасных гостей.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Торонто» — 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Голы: Райлли — 2 (Нюландер), 9:49 — 0:1. Марчмент — 1 (Дюшен, Сутер), 31:17 — 1:1. Марнер — 2 (Мэттьюс, Ярнкрок), 38:07 — 1:2. Бертуцци — 2 (бол., Райлли, Найз), 45:08 — 1:3. Таварес — 4 (п.в.), 59:49 — 1:4.

Вратари: Уэджвуд (56:12 — 59:49) — Уолл (23:24 — 23:28).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 32 (5+16+11) — 24 (8+10+6).

Наши: Дадонов (13.37/1/-1) — -.

27 октября. Даллас. American Airlines Center. 18 532 зрителя.

Хоккей
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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