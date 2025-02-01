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Сегодня, 06:42

«Даллас» дома победил «Ванкувер»

Сергей Разин
корреспондент
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«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграл «Ванкувер» со счетом 5:3.

В составе «Старз» по 3 (2+1) очка набрали Джейсон Робинсон и Роопе Хинтц, еще один гол забил Оскар Бек. У «Кэнакс» шайбы забросили Конор Гарланд, Джейк Дебраск и Карсон Сауси.

После этого матча «Даллас» с 67 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Ванкувер» с 56 очками — на девятой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Ванкувер» — 5:3 (1:0, 1:1, 3:2)

Голы: Бек — 3 (Блэкуэлл), 9:12 — 1:0. Гарлэнд — 14 (Хегландер, Гронек), 25:08 — 1:1. Робертсон — 18 (бол., Джонстон, Дюшен), 36:29 — 2:1. Хинтц — 21 (Робертсон, Линделл), 44:04 — 3:1. Хинтц — 22 (мен., п.в.), 56:33 — 4:1. Дебраск — 18 (бол., Э. Петтерссон, Хьюз), 57:51 — 4:2. Робертсон — 19 (п.в., Харли, Хинтц), 59:07 — 5:2. Суси — 2 (Ди Джузеппе, Хейнен), 59:56 — 5:3.

Вратари: Эттингер — Демко (56:25 — 56:33, 57:59 — 58:24, 58:41 — 59:07).

Штраф: 10 — 4.

Броски: 16 (7+3+6) — 29 (9+11+9).

Наши: Дадонов (14.25/0/0), Любушкин (21.04/1/+2) — -.

1 февраля. Даллас. American Airlines Center.

НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Даллас Старз
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