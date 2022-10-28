«Вашингтон» проиграл «Далласу». У Овечкина «-1»

«Даллас» переиграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0. «Старз» одержали первую победу после двух подряд поражений.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин сыграл 24 минуты 13 секунд и отметился 7-ю бросками при показателе полезности «-1».

«Даллас» с 11-ю очками идет на 2-м месте в Западной конференции. «Вашингтон» набрал 8 очков и занимает 13-ю строчку в Восточной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Вашингтон» — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Робертсон — 3 (Лундквист, Хинтц), 16:50 — 1:0. Кивиранта — 3 (мен.), 50:54 — 2:0.

Вратари: Эттингер — Кемпер.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 27 (13+6+8) — 27 (7+8+12).

Наши: Гурьянов (14.11/0/0) — Кузнецов (16.21/3/-1), Овечкин (24.13/7/-1), Орлов (21.25/1/0).

28 октября. Даллас. American Airlines Center. 18235 зрителей.