«Даллас» и «Вашингтон» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 29 октября

«Даллас» и «Вашингтон» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь с 28 на 29 октября. Матч пройдет на ледовой арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (штат Техас, США). Начало — в 3.30 по московскому времени.

НХЛ. Регулярный чемпионат

29 октября, 03:30. American Airlines Center (Даллас) Даллас Вашингтон

Следить за ключевыми событиями игры «Даллас» — «Вашингтон» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

«Даллас» — «Вашингтон» : трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

В России нет официальной трансляции матчей НХЛ. Трансляции в прямом эфире ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Старз» набрали 11 очков в девяти матчах и занимают шестое место в Западной конференции. «Кэпиталз» с 12 очками в девяти играх идут на пятой строчке «Востока».