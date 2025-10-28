28 октября, 23:45
«Даллас» и «Вашингтон» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь с 28 на 29 октября. Матч пройдет на ледовой арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (штат Техас, США). Начало — в 3.30 по московскому времени.
В России нет официальной трансляции матчей НХЛ. Трансляции в прямом эфире ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».
«Старз» набрали 11 очков в девяти матчах и занимают шестое место в Западной конференции. «Кэпиталз» с 12 очками в девяти играх идут на пятой строчке «Востока».