Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты НХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

29 октября, 06:22

«Вашингтон» проиграл «Далласу», Овечкин не набрал очков

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Даллас» выиграл у «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:0.

Единственную шайбу забросил Тайлер Сегин.

Российский нападающий «Кэпс» Александр Овечкин провел на льду 20 с половиной минут и отметился двумя бросками по воротам соперника.

«Даллас» набрал 13 очков в 10 матчах и занимает 5-е место в Западной конференции. «Вашингтон» идет на 6-й строчке в Восточной конференции — 12 очков в 10 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат
29 октября, 03:30. American Airlines Center (Даллас)
Даллас
Вашингтон

62

  • Scallagrim

    Pilsner Urquel? Отличный выбор. Но я вся равно за раз 6 банок не осилю.

    29.10.2025

  • Строгий-но-справедливый

    Жаль. Был бы Александр режимщиком, как Роналду, ну или хотябы как Ягр, - продрожал бы играть как в былые времена. А любовь к пивосику, джанк-фуду и другим излишествам богатой жизни, похоже завершают его карьеру.

    29.10.2025

  • Электросталец

    Саш, сил оставь на Динамо, а то не прет в навозе

    29.10.2025

  • Электросталец

    :smile::smiley:

    29.10.2025

  • ГлавПатриот

    Хороший результат.

    29.10.2025

  • VeryOldLazy

    это пять

    29.10.2025

  • Женек10

    ну тогда уже 1501 игру не может забить девятисотый гол

    29.10.2025

  • mikeV

    Было бы странно, если бы Овечкин набрал очки в матче с "0" его команды...

    29.10.2025

  • Догада

    Теперь и патриотизм Любушкина ставим под сомнение.

    29.10.2025

  • Zулус

    так вроде все приматы? или жертва пробирки?

    29.10.2025

  • Saiga-спринтер

    сдрызднул примат .. так внюхни

    29.10.2025

  • Zулус

    мики, а правда что тебя родила бриджит макрон?говорят она мужик

    29.10.2025

  • Zулус

    спирт, как там судейство на чемпионате района по шашкам с шайбой? дегенерат старый, мозги пропил, здоровье пропил, неси свою чушь таким же дебилам как мики и ты

    29.10.2025

  • _Mike N_

    побольше пива "рекордсмену" :laughing::laughing::laughing:

    29.10.2025

  • sergejs m

    Ты чертяга хоть ночью спишь или статью про Овечкина боишься пропустить чтоб обосрать в очередной раз? КонченныйМарио! )))

    29.10.2025

  • LemieuxMario3

    Отсушили овцу американскую)))

    29.10.2025

  • S_Malu

    А криков то было!!! Главный обсуждаемый вопрос у СЭ - в каком матче наша звездочка забьет 100500-ый гол...

    29.10.2025

  • _Mike N_

    негативный результат - тоже результат !

    29.10.2025

  • Алексей Х

    Павел не играет за Вашингтон или Даллас) В отчёте по матчу Вегаса все есть. И да, огнетушитель на месте))

    29.10.2025

  • Алексей Х

    Сложно набрать очки в матче, где команда всухую уступила)). Бывает, ничего страшного. Равный матч, где одна команда забила на 1 гол больше. Вот с большинством надо что-то делать...

    29.10.2025

  • vladimir21

    если вашингтон не забил,сколько забил Ови ? вопрос для особо одаренных

    29.10.2025

  • _Mike N_

    если островитяне будут выигрывать с крупным счетом, то Саня забьет :)))

    29.10.2025

  • vladimir21

    козинов что идиот?

    29.10.2025

  • Saiga-спринтер

    .. сдрызднул ты приматик в сортире поносон на свою черепушку

    29.10.2025

  • Zулус

    твой уровень боярское, тупой мики:clown::clown:

    29.10.2025

  • Zулус

    с эфелевой башни тебе на голову я пукнул, старый дегенерат

    29.10.2025

  • Apei

    Сорокин хороший вратарь, не факт, что Саня забьёт

    29.10.2025

  • _Mike N_

    чешское пиво всегда в банках по поллитра

    29.10.2025

  • Saiga-спринтер

    примат с примитивной черепушкой .. ты то есчо откель пукнуль .. сдрызднесь и внихни гуртом в массовочке франшизиков

    29.10.2025

  • МаратХ

    Зачем писать про престарелого пустострела? Пишите про Дорофеева

    29.10.2025

  • Zулус

    неси свою ахинею таким же горе-аналитикам как ты, старый алкаш! мики и главидиот твой уровень:clown::clown::clown:

    29.10.2025

  • mikha1

    Правда. Тренера по фамилии Love уволили за насилие. Вот такая любовь.

    29.10.2025

  • Zулус

    дебил, а в чем рекорд 900 шайбы?:clown::clown:

    29.10.2025

  • Zулус

    кто зашил очко мики-маусу?

    29.10.2025

  • Zулус

    он без очка, а ты без члена, вот где проблема

    29.10.2025

  • Scallagrim

    Три литра за один раз? Многовато даже для пивомана. Или там банки по полпинты? Тогда два литра. Все равно, многовато.

    29.10.2025

  • Zулус

    мики, а правда, что тренера вратарей уволили из-за домашнего насилия в отношении тебя?

    29.10.2025

  • _Mike N_

    в пятницу Вашингтон играет с островитянинами из Нью Йорка, там вратарь Илья Сорокин - будет 900-ая шайба у Овечкина, будет праздник у россиян !

    29.10.2025

  • N.A.F.1974

    Навыка мало.Как тут не вспомнить Бэкстрема,Кузнецова,Оши.Особенно первых двух.Да и Саша с Карлсоном постарели.Роль их должна снижаться.И в целом и в большинстве особо.Уж коли ничего не получается.

    29.10.2025

  • андр

    :face_vomiting:

    29.10.2025

  • _Mike N_

    рекордист остался с пивом и чипсами, но без очка :laughing::laughing::laughing:

    29.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Горе-спецурики некогда спортивной газетёнки - зачем пишите как сыграла шизафран вашингтонского хозяина? Пишите сколько не забил примитивный псевдо-рекордист. И как забил на командные достижения столичной шизы.

    29.10.2025

  • mikha1

    Там по факту нужно было Фехервари 3 звездой матча признавать вместо Сегина)

    29.10.2025

  • mikha1

    2-3 метра -это речевой оборот. Ну было там метров 8-9, все равно проще в пустые было попасть, чем в штангу.

    29.10.2025

  • _Mike N_

    надо было озаглавить - кто украл очко у Овечкина ?:laughing::laughing::laughing:

    29.10.2025

  • N.A.F.1974

    Тяжелый вязкий хоккей.Достойные друг друга команды.Далласу чуть больше повезло.Собственно,единственный гол и тот не без помощи Фехервари забили.А Кэпс ,напротив без удачи.Три каркаса от Лапьера,Протаса и PLD.Но так или иначе не забивая голов игр не выиграть.Большинство шлак.И в целом с завершением проблемы.Томпсон в порядке.Нападению надо добавлять.Как говорится,едем дальше.

    29.10.2025

  • Sergey Krug

    Дорого обходится "украденная" победа у Коламбуса...Без Строума пропал весь креатив в атаке,хоть и он,не сказать,чтобы феерил,но очки набирал исправно.Посмотрим Айлендерс и Баффало,очень важные матчи.

    29.10.2025

  • _Mike N_

    срочно проверьте зрение - каких 2-3 метра ???

    29.10.2025

  • Hockey Сhannel

    Валенок тебя родил, чучундра тупая!

    29.10.2025

  • _Mike N_

    согласен, пусть лучше пьет свое пиво

    29.10.2025

  • mikha1

    В отличии от игры с Оттавой, сегодня не было стыдно за игру команды. Но было грустно от отсутствия идей в игре. Плюс огромное невезение в виде 3 попаданий в каркас ворот. С другой стороны, Даллас тоже пару раз проверил на прочность каркас ворот кэпс. Забавно, как Бурк попал в штангу пустых ворот с 2-3 метров. Отлично отыграл только Логан, неплохо сражалась 4 тройка, Том дважды глупо удалился. Остальные пытались стараться, но была видна несыгранность новых сочетаний троек. Большинство не будет работать, пока в бригаде много бросающих и дефицит разыгрывающих, а Карбери упорно выпускает вместе Чикрана и Карлсоном. В сочетании с Ови это уже трое бросающих плюс Уилсон на подправлении. Даже со Строумом был только 1 разыгрывающий, а сейчас вместо него КММ, молодой и пока достаточно зеленый.

    29.10.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    6 банок пива - это доза для любого уважающего себя пивомана

    29.10.2025

  • _Mike N_

    Валенок - речь идет о 900-ой шайбе, а не о 899-ой !

    29.10.2025

  • _Mike N_

    во время Олимпиады Овечкин поедет в Эмираты, запасется "белым порошком" и заиграет вовсю !:laughing::laughing::laughing:

    29.10.2025

  • Hockey Сhannel

    Проснись Эржан, ты обосрался! Он 2 игры назад забросил 899-ю!

    29.10.2025

  • Apei

    открытие клуба снова откладывается

    29.10.2025

  • _Mike N_

    «Овечкин не садится в самолет без своего 12-дюймового (30 сантиметров. — Прим.) сэндвича. У него есть номер мобильного телефона парня, который работает в Subway. Когда Александр покидает арену, он отправляет сообщение — и сотрудник приносит сэндвич к машине Овечкина. Я не шучу! Это правда, потому что он не хочет заходить в Subway и быть узнаваемым всеми. А когда садится в самолет, где бы он ни находился, на его столике всегда ждет упаковка из шести банок чешского пива. Неважно, выигрывает он или проигрывает, в самолете его ждет упаковка из шести банок. В его бутылке для воды на скамейке налита кола. Насколько быстро его настигнет ожирение после завершения карьеры? Думаю, это уже началось», — сказал экс-партнер Овечкина в подкасте Drette su'l tape.

    29.10.2025

  • baruv

    Что же за всем этим будет? Да будет зима! Хоккейное время года!

    29.10.2025

  • _Mike N_

    А кто в курсе - почему Даллас не выставил пустые ворота перед бомбардиром Овечкиным ?

    29.10.2025

  • .Алексей.

    Одна беготня и суета.

    29.10.2025

  • _Mike N_

    Как же так ? Американцы против рекорда Овечкина ! Уже 7 игр подряд рекордсмен не может забить 900-ую шайбу !

    29.10.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Позорная игра , с обеих сторон . Овечкин просто тяжело даже катается . И посмотрите как он стоит на ногах , широко расставив ноги , чтоб не дай бог не упасть . . Строум травму получил и походу выбыл надолго . В такой ситуации Овечкина вообще не стоит выпускать на площадку , потому как кроме Строума пас никто не может дать Овечкину

    29.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Александр Овечкин
    Хоккей
    НХЛ
    ХК Вашингтон Кэпиталз
    ХК Даллас Старз
    Читайте также
    Экономика Китая падает на фоне тарифной войны. Что пишут СМИ
    Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
    Китай пригрозил Японии сокрушительным поражением из-за Тайваня
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
    Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
    Популярное видео
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
    «Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    Материалы сюжета Овечкин побил великий рекорд Гретцки по голам в НХЛ: новые достижения Александра
    Овечкин рассказал, как отпразднует 900-й гол в НХЛ: «Небольшой компанией где-нибудь посидим»
    Русский вратарь остановил «Вашингтон». А главный раздражитель НХЛ набрал 1000-е очко и обменялся джерси с Овечкиным
    Аршавин — о последствиях вечеринки в честь рекорда Овечкина: «Мы должны были вылетать в Колумбус. Но не долетели...»
    Овечкин и Маршан обменялись игровыми джерси после матча НХЛ
    «Вашингтон» проиграл «Флориде», у Овечкина «-2»
    Мостовой об Овечкине: «Когда его вспоминаешь, то не только Россия, а вся планета Земля должна переворачиваться»
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя