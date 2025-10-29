«Вашингтон» проиграл «Далласу», Овечкин не набрал очков

29 октября, 06:22
«Даллас» выиграл у «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:0.
Единственную шайбу забросил Тайлер Сегин.
Российский нападающий «Кэпс» Александр Овечкин провел на льду 20 с половиной минут и отметился двумя бросками по воротам соперника.
«Даллас» набрал 13 очков в 10 матчах и занимает 5-е место в Западной конференции. «Вашингтон» идет на 6-й строчке в Восточной конференции — 12 очков в 10 играх.
Жаль. Был бы Александр режимщиком, как Роналду, ну или хотябы как Ягр, - продрожал бы играть как в былые времена. А любовь к пивосику, джанк-фуду и другим излишествам богатой жизни, похоже завершают его карьеру.
29.10.2025
Строгий-но-справедливый
29.10.2025
Алексей Х
Павел не играет за Вашингтон или Даллас) В отчёте по матчу Вегаса все есть. И да, огнетушитель на месте))
Алексей Х
Сложно набрать очки в матче, где команда всухую уступила)). Бывает, ничего страшного. Равный матч, где одна команда забила на 1 гол больше. Вот с большинством надо что-то делать...
vladimir21
если вашингтон не забил,сколько забил Ови ? вопрос для особо одаренных
N.A.F.1974
Навыка мало.Как тут не вспомнить Бэкстрема,Кузнецова,Оши.Особенно первых двух.Да и Саша с Карлсоном постарели.Роль их должна снижаться.И в целом и в большинстве особо.Уж коли ничего не получается.
29.10.2025
Там по факту нужно было Фехервари 3 звездой матча признавать вместо Сегина)
29.10.2025
mikha1
mikha1
2-3 метра -это речевой оборот. Ну было там метров 8-9, все равно проще в пустые было попасть, чем в штангу.
N.A.F.1974
Тяжелый вязкий хоккей.Достойные друг друга команды.Далласу чуть больше повезло.Собственно,единственный гол и тот не без помощи Фехервари забили.А Кэпс ,напротив без удачи.Три каркаса от Лапьера,Протаса и PLD.Но так или иначе не забивая голов игр не выиграть.Большинство шлак.И в целом с завершением проблемы.Томпсон в порядке.Нападению надо добавлять.Как говорится,едем дальше.
Sergey Krug
Дорого обходится "украденная" победа у Коламбуса...Без Строума пропал весь креатив в атаке,хоть и он,не сказать,чтобы феерил,но очки набирал исправно.Посмотрим Айлендерс и Баффало,очень важные матчи.
mikha1
В отличии от игры с Оттавой, сегодня не было стыдно за игру команды. Но было грустно от отсутствия идей в игре. Плюс огромное невезение в виде 3 попаданий в каркас ворот. С другой стороны, Даллас тоже пару раз проверил на прочность каркас ворот кэпс. Забавно, как Бурк попал в штангу пустых ворот с 2-3 метров. Отлично отыграл только Логан, неплохо сражалась 4 тройка, Том дважды глупо удалился. Остальные пытались стараться, но была видна несыгранность новых сочетаний троек. Большинство не будет работать, пока в бригаде много бросающих и дефицит разыгрывающих, а Карбери упорно выпускает вместе Чикрана и Карлсоном. В сочетании с Ови это уже трое бросающих плюс Уилсон на подправлении. Даже со Строумом был только 1 разыгрывающий, а сейчас вместо него КММ, молодой и пока достаточно зеленый.
«Овечкин не садится в самолет без своего 12-дюймового (30 сантиметров. — Прим.) сэндвича. У него есть номер мобильного телефона парня, который работает в Subway. Когда Александр покидает арену, он отправляет сообщение — и сотрудник приносит сэндвич к машине Овечкина. Я не шучу! Это правда, потому что он не хочет заходить в Subway и быть узнаваемым всеми. А когда садится в самолет, где бы он ни находился, на его столике всегда ждет упаковка из шести банок чешского пива. Неважно, выигрывает он или проигрывает, в самолете его ждет упаковка из шести банок. В его бутылке для воды на скамейке налита кола. Насколько быстро его настигнет ожирение после завершения карьеры? Думаю, это уже началось», — сказал экс-партнер Овечкина в подкасте Drette su'l tape.
29.10.2025
_Mike N_
+RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+
Позорная игра , с обеих сторон . Овечкин просто тяжело даже катается . И посмотрите как он стоит на ногах , широко расставив ноги , чтоб не дай бог не упасть . . Строум травму получил и походу выбыл надолго . В такой ситуации Овечкина вообще не стоит выпускать на площадку , потому как кроме Строума пас никто не может дать Овечкину
