«Вашингтон» проиграл «Далласу», Овечкин не набрал очков

«Даллас» выиграл у «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:0. Единственную шайбу забросил Тайлер Сегин. Российский нападающий «Кэпс» Александр Овечкин провел на льду 20 с половиной минут и отметился двумя бросками по воротам соперника. «Даллас» набрал 13 очков в 10 матчах и занимает 5-е место в Западной конференции. «Вашингтон» идет на 6-й строчке в Восточной конференции — 12 очков в 10 играх. НХЛ. Регулярный чемпионат

29 октября, 03:30. American Airlines Center (Даллас) Даллас Вашингтон

Алексей Х Павел не играет за Вашингтон или Даллас) В отчёте по матчу Вегаса все есть. И да, огнетушитель на месте)) 29.10.2025

Алексей Х Сложно набрать очки в матче, где команда всухую уступила)). Бывает, ничего страшного. Равный матч, где одна команда забила на 1 гол больше. Вот с большинством надо что-то делать... 29.10.2025

Apei Сорокин хороший вратарь, не факт, что Саня забьёт 29.10.2025

N.A.F.1974 Навыка мало.Как тут не вспомнить Бэкстрема,Кузнецова,Оши.Особенно первых двух.Да и Саша с Карлсоном постарели.Роль их должна снижаться.И в целом и в большинстве особо.Уж коли ничего не получается. 29.10.2025

N.A.F.1974 Тяжелый вязкий хоккей.Достойные друг друга команды.Далласу чуть больше повезло.Собственно,единственный гол и тот не без помощи Фехервари забили.А Кэпс ,напротив без удачи.Три каркаса от Лапьера,Протаса и PLD.Но так или иначе не забивая голов игр не выиграть.Большинство шлак.И в целом с завершением проблемы.Томпсон в порядке.Нападению надо добавлять.Как говорится,едем дальше. 29.10.2025

Sergey Krug Дорого обходится "украденная" победа у Коламбуса...Без Строума пропал весь креатив в атаке,хоть и он,не сказать,чтобы феерил,но очки набирал исправно.Посмотрим Айлендерс и Баффало,очень важные матчи. 29.10.2025

mikha1 В отличии от игры с Оттавой, сегодня не было стыдно за игру команды. Но было грустно от отсутствия идей в игре. Плюс огромное невезение в виде 3 попаданий в каркас ворот. С другой стороны, Даллас тоже пару раз проверил на прочность каркас ворот кэпс. Забавно, как Бурк попал в штангу пустых ворот с 2-3 метров. Отлично отыграл только Логан, неплохо сражалась 4 тройка, Том дважды глупо удалился. Остальные пытались стараться, но была видна несыгранность новых сочетаний троек. Большинство не будет работать, пока в бригаде много бросающих и дефицит разыгрывающих, а Карбери упорно выпускает вместе Чикрана и Карлсоном. В сочетании с Ови это уже трое бросающих плюс Уилсон на подправлении. Даже со Строумом был только 1 разыгрывающий, а сейчас вместо него КММ, молодой и пока достаточно зеленый. 29.10.2025

_Mike N_ «Овечкин не садится в самолет без своего 12-дюймового (30 сантиметров. — Прим.) сэндвича. У него есть номер мобильного телефона парня, который работает в Subway. Когда Александр покидает арену, он отправляет сообщение — и сотрудник приносит сэндвич к машине Овечкина. Я не шучу! Это правда, потому что он не хочет заходить в Subway и быть узнаваемым всеми. А когда садится в самолет, где бы он ни находился, на его столике всегда ждет упаковка из шести банок чешского пива. Неважно, выигрывает он или проигрывает, в самолете его ждет упаковка из шести банок. В его бутылке для воды на скамейке налита кола. Насколько быстро его настигнет ожирение после завершения карьеры? Думаю, это уже началось», — сказал экс-партнер Овечкина в подкасте Drette su'l tape. 29.10.2025

