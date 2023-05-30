«Вегас» разгромил «Даллас» и вышел в финал Кубка Стэнли.

Сегодня, 05:37
«Вегас» в шестом матче финальной серии Западной конференции НХЛ обыграл «Даллас» со счетом 6:0.
Дубль оформил Уильям Карлссон, еще по шайбе забросили Уильям Каррьер, Киган Колесар, Джонатан Маршессо и Майкл Амадио, Иван Барбашев отметился результативной передачей.
«Вегас» выиграл серию со счетом 4-2 и вышел в финал Кубка Стэнли, где встретится с «Флоридой».
НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Шестой матч
«Даллас» — «Вегас» — 0:6 (0:3, 0:1, 0:2)
Голы: Каррье — 2 (Колесар), 3:41 — 0:1. Карлссон — 9 (бол., Руа, Смит), 10:25 — 0:2. Колесар — 2 (Каррье, Мартинес), 14:00 — 0:3. Маршессо — 9 (Барбашев, Хэг), 30:25 — 0:4. Карлссон — 10 (Амадио), 42:06 — 0:5. Амадио — 3 (Карлссон, Смит), 52:25 — 0:6.
Вратари: Эттингер — Хилл.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 23 (7+5+11) — 29 (16+7+6).
Наши: — - Барбашев (14.46/1/+1).
30 мая. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.
Счет в серии: 2-4
Андрей
похоже на то,что Звездуны за 2-е суток выиграли до этого потратили слишком много сил.И сделали перелет,стала происходить аклиматизация и сил стало еще меньше.Они просто встали колом,походу на шайбу смотреть не могли.А Рулетка игру отдала,прошла дома обратную аклиматизацию и под новую у них организм не успел попасть.
30.05.2023
Женек10
Шикарный прогноз. Напиши всех фаворитов у буков и всё. Прогноз из разряда "у Эдмонтона в финале будет Торонто /Бостон, а потом поставить на Фло"
30.05.2023
Демеч
Хороший вопрос, конференции разные теперь.По всей видимости,Вегас - выше в сводной таблице.
30.05.2023
Polov3
Благодарю! Может доживу до второго такого Огня)))
30.05.2023
Женек10
А в финалах бывает легко?)
30.05.2023
Archon
По месту в регулярке. Далее(при равенстве оных) - по очкам там же.. То есть,и так и так - у "Вегаса".
30.05.2023
Оскара Тому Харди
А,кстати,у кого преимущество своей площадки в финале?
30.05.2023
mikha1
Да. В 1942 году Торонто победил Детройт после трех поражений в первых трех матчах финала. Это единственный такой случай в финалах КС. И вообще это первый случай в истории лиги, когда клуб отыгрался и победил после 0-3 в серии.
30.05.2023
splash174
Вот в НХЛ любят всякие там рекорды. А тут в финал вышла команда, еле вообще забравшаяся в ПО, по гладкой таблице, так вообще 17-я. Чем не рекорд! Когда такое еще будет(и будет ли вообще?) - неизвестно. Рискну предположить, что полосатые будут более благосклонны к Фло(ведь такое было пару-тройку раз с Каролиной), а все тут видят, что меньшинство у Вегаса никуда не годится, меньше 70%
30.05.2023
Демеч
Рад за Ваню,но победы желаю Серёге!)
30.05.2023
Андрей
для Флориды это минус,сейчас сезон кончился,они еле вползли в ПО,а здесь такой большой перерыв.Могут не собраться.
30.05.2023
Polov3
Город денег со вторым финалом!!! Бобр или Бабр,вот в чём вопрос!
30.05.2023
Archon
"Ууу,какой кошмарр.." )) Вратаря у "Далласа" подпоили что-ли?? Не так уж и много бросков для 6ти плюх.. "Вегас" поздравляем,отличная работа..
30.05.2023
True Timati
Прибереги слюну. На востоке никто таких сухарей не получал. Даже Торонта
30.05.2023
splash174
еще "в" забыл))
30.05.2023
Ватник
За Бобровского! (у Барбашева уже есть кубок)
30.05.2023
mikha1
Тогда уж лето покажет)
30.05.2023
Polov3
Интересно,а был в финале КС,где команда выиграла,уступая ноль - три?
30.05.2023
Демеч
И сюда теннис пролез,вот что "Роллан Гаррос" с людьми делает.)
30.05.2023
Алексей Х
Самый точный прогноз. В финале победит русский, в фамилии которого две буквы "б" и одна "р"
30.05.2023
PvsZ
Эх, не будет Флориде легко в финале.
30.05.2023
Демеч
Это был неоценимый вклад.)
30.05.2023
Polov3
кубок Стэнли не нужен Маку,говорили они!!!
30.05.2023
Демеч
Жёсткий хард.)
30.05.2023
OldLazy
Так то да, Боб не топ, закат карьеры...
30.05.2023
TORO
"У "Фло нет вратаря... " - дальше его прогноз неинтересен... Я тоже, да любой из нас - точно так же мог назвать команд 6-8 "реальных претендентов, рискуя минимально ошибиться) Просто по теории вероятности).. И вот как раз только из-за того, что "у "Фло" нет вратаря" - "Фло" как раз и в финале) Серёга оказался против) С Найтом так бы и закончилось всё с Бостоном 1-4, и в итоге из 6 команд Миши до финала дошла бы только одна)...) Так себе прогнозец)... Легко раздавать прогнозы налево и направо, когда квартиру не ставишь на исход серии)...
30.05.2023
Андрей
для меня не понятно как Флорида еле проползла в финал и смогла наладить игру,помочь Бобру,к тому же у Бобра за 3 года там наладилась игра.
30.05.2023
Оскара Тому Харди
И стоило упираться,сокращать отставание,чтобы ТАК закончить сеоию?
30.05.2023
OldLazy
Интуиция, коллега, понимать надо)))
30.05.2023
Алексей Х
я расчитывал на такой уровень Бобровского в мае!) в октябре то он зачем такой:rofl:
30.05.2023
Из сауны
Лёха, только не трынди, что ты рассчитывал в октябре на такой уровень Бобровского)))
30.05.2023
qwertaz28
вчера писал на ветке, то ЧМ от твоё ФСЁ:zany_face:, кубок Стэнли тебе не интересен.:zany_face:
30.05.2023
Алексей Х
Но у Фло нет вратаря ==== Вот это в точку вообще!!:rofl:
30.05.2023
OldLazy
Матч - кубок)))
30.05.2023
Андрей
когда керосин кончается,то такое и происходит,от воли ничего не завист,только сильный допинг помогает.
30.05.2023
Adios Amigos R.
Горячие южные техасские парни....:grin:
30.05.2023
Демеч
Гостеприимным оказался Даллас.)
30.05.2023
Apei
ожидаемо, но вегас они покачали, что на руку Фло
30.05.2023
OldLazy
Вот. Первая тройка убила весь прогноз...
30.05.2023
Андрей
если б он меньше публике мозги дрочил,то его прогнозы были более точные.
30.05.2023
splash174
Ну если он называл Флориду, тогда не называл Бостон и вот уже здесь можно отдать должное ему за проницательность.
30.05.2023
Сергей
эдмонтон и торонто два главных претендента на КС у проньки
30.05.2023
younghunter
Удачной командировки! ;)
30.05.2023
Andrew_BD
Ну ок, если это Set, то еще не Match. Принимается) Я в смысле, что матч против этого соперника выигран, с ним больше сетов не будет)
30.05.2023
OldLazy
Тады ой, снимаю. Хотя....
30.05.2023
splash174
Не имеет права команда дома проигрывать решающий матч 0:6. Это безволие. За то и стыдно должно быть.
30.05.2023
Сергей
Вот вам и фактор более сильного вратаря!)) ---------- пронька, ты же говорила, что вратари вообще не нужны. набрать студентов, а на осовободившиеся деньги купить нападающих топ уровня и вперед 8-6, 9-7, 11-10..... пронька переобувшаяся во всей красе )))
30.05.2023
victorio
Зрители ушли не дождавшись награждения чашкой, а ведь деньги были потрачены на билет немалые... самое интересное пропустили
30.05.2023
Из сауны
Здесь нет никакого стёба ! Реальная оценка.
30.05.2023
Из сауны
Называл!
30.05.2023
splash174
А Флориду он тоже называл?
30.05.2023
Andrew_BD
За сим откланиваюсь. Через час в командировку. Может к ночи смогу выйти в инет, вернусь сюда. А может и нет. Всем хорошего дня!
30.05.2023
Андрей
чей-то фанам звезд должно быть стыдно,они что ли на площадке были или подбирали состав? с флоридой шансы одинаковы,посмотрим кто кого.
30.05.2023
Алексей Х
Римейк матча номер 3.
30.05.2023
Andrew_BD
До начала этого раунда отмечал, что у Далласа главная проблема - нестабильность, в тч у Оттинджера, поэтому поставил на Вегас. Так и вышло. Даллас может 1-2 игры сыграть хорошо или круто, потом разваливается. Смотрел сегодня где-то треть 2го (конец) и большую часть 3го. Безволие вплоть до всплеска в третьем, который тоже ничем не закончился. А Вегас, конечно, молодцы: сдерживали Даллас четко, даже не давали бросать долгое время (до того всплеска у звезд). Впрочем, насчет Вегаса перед этой игрой вот какие мысли возникли: слишком молодая еще команда как команда, и при всем уважении, слишком неискушенные, незвездные (В СРЕДНЕМ) игроки. Все-таки чем дольше команда как клуб существует, тем больше какого-то коллективного опыта, ДНК побед формируется. Что в 2018-м слили Кэпс, поплыв, что потом в ПО - натыкались на преграду и все, плана Б нет - и ко дну. Но тем ценнее сейчас, что все-таки дожали, причем убедительно!
30.05.2023
younghunter
У Бостона, конечно, кишка не тонка, но и не настолько толста. Спасибо им за крутую серию в любом случае. Ждем финал.
30.05.2023
Андрей
оборона у Рулетки сиграла как надо.
30.05.2023
OldLazy
)))во дурак то)))
30.05.2023
Андрей
Беня свой чирик не стоит.Если б он мог игру в одиночку выиграть ,то да,а так просто переплата.
30.05.2023
Из сауны
Скажу страшное))) М.П. - красавец !! Ещё перед началом сезона он называл 6 основных претендентов на КС. 3 из них играли в полуфиналах, два вышли в финал . Ну реально понимает в хоккее. ""В порядке убывания Эдмонтон, Торонто, Колорадо, Вегас. ------ это 4 наиболее сбалансированные команды, хотя Колорадо остался без вратаря, но держим в уме запас прочности в других линиях. Рядом с этой четвёркой Фло и Каро. Но у Фло нет вратаря, у Каро - топового напа не хватает."" P.S. В ответ на все комментарии)) Если сейчас кто-то напишет, что игра Бобровского НЕ СТАЛА для него неожиданностью и откровением, то со спокойной совестью уйду в шахматы))) Лёха не в счёт - он с детства за Макдэвида))))
30.05.2023
Оскара Тому Харди
Кто о чём,а я как всегда о вечном).Ну что,всё таки будет у нас свой облпдатель Кубка в этом году-либо Иван станет двукратным, либо Сергей обессмертит себя окончательно к 2 Везинам добавит заветный трофей и ,очень вероятно,Коня..По мне так,у Барбашевв уже есть титул,поэтому " с детства за Флориду)))"...но.. весна план покажет...ждём финал..
30.05.2023
OldLazy
Ещё не матч))
30.05.2023
Андрей
Отмучались,старик Паша больше не смог тащить лямку.
30.05.2023
fifa_guru
То ли дело на Востоке, у Торонто одна победа, у Каролины ноль.
30.05.2023
fifa_guru
За пять лет и Вегас и Кэссиди второй раз в финале. Заслуженно будет если возьмут.
30.05.2023
Алексей Х
Ну и о баскетоболе.))) Бостон выступил на уровне Далласа - слил без вариантов дома в 7 матче Майами (84-103), и тем самым не смог стать первой в истории НБА командой, которая в ПО победила бы в серии с 0-3. Это стала 150-я (!!!) такая серия в истории
30.05.2023
OldLazy
Ковбои потеряли стремена, выпали из седла и затянули лассо ... на своей шее)) Крупье таки крутанули на зеро... Боб будет против)
30.05.2023
Andrew_BD
Ну хоть здесь прогноз сбылся! 7-7 по исходам серий с начала ПО. Негусто, но видимо, такой уж год. В НХЛ у экспертов в среднем тоже было практически ровно .500 по конец второго раунда. Интересно будет посмотреть результаты после 3-го раунда. И теперь ощущения, наверное, как перед 7-м матчем серии, еще и в финале КС - либо победишь, либо проиграешь, и на этом всё! :))
30.05.2023
Алексей Х
...и Дадонова..
30.05.2023
Сергей
Фактор Бенна оказался решающим )))
30.05.2023
Алексей Х
В первом периоде отчаянно не шла первая подача, двойные и невынужденные ошибки Далласа, а также 3 брейка Вегаса предопределили исход матча) ...Бенна зря выпустили - победный состав не меняют.
30.05.2023
Инсбрук 1964
Бенн вернулся, чтобы внести решающий вклад.
30.05.2023
Andrew_BD
Гаттузо - они такие Гаттузо)))
30.05.2023
splash174
Обязательно бахнет, но потом)
30.05.2023
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Это мой любимый защ всея НХЛ уже давно. Я конечно не беру времена Потвена, а только современный этап.
30.05.2023
Алексей Х
Даллас готовился сыграть на грунте, а был хард)))
30.05.2023
IvoI
А в чем причина болеть за какого то Петю ангела?
30.05.2023
Andrew_BD
Game. Set. Love. Match.
30.05.2023
splash174
У Вегаса, кстати, уже несколько матчей, где очки набирают 10+ человек. Вот, где кроется сила рыцарская
30.05.2023
ion
Канада чемпион в теннисе?)
30.05.2023
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Кнайты загасили Звезд напрочь. Было видно, что хозяевам не хватает сил, Вегас в эпизодах был быстрее, лучше и еще быстрые три шайбы. На др. ветке написал, что игру решили 3-4 звенья Вегаса. И это прекрасно. Теперь даже не знаю за кого в финале болеть. С одной стороны Бобр, а с другой Пьетранджело. Ладно ближе к старту серии определюсь.
30.05.2023
World Sport
С победой, Вегас!) У Кубка будет новый обладатель!) Хилл красава!)) Вот вам и фактор более сильного вратаря!)) Ну что, теперь 5 дней передышка, и пусть победит сильнейший! Обе команды достойны! Майами с победой над Бостоном, Ещё одна бомба!) Закрыли таки Тейтума! Но Денвер то с Йокичем они не закроют. Не верю!) Смотрим Мемориальный, АХЛ, ПО ЧМ по футболу до 20 лет, РГ!) Канада Чемпион!))
30.05.2023
ion
Вегас молодцы, собрались. Даллас зря вернули Бенна в состав. Шутка. Но, как говорится, в каждой шутке... Можно что угодно говорить про то, что Даллас развалился и тд. Но все же 6 голов с 26 бросков - это уровень чего? Оттиджер, который производил весь сезон позитивное впечатление, в целом, не потянул именно тогда, когда это было наиболее важно для команды - когда не шло у команды. Далласу, все равно, спасибо за сезон. Надеюсь, финал будет боевой.
30.05.2023
Andrew_BD
В качестве черного юмора - в котором, как всегда, доля черной правды. Не надо было выпускать капитана Бенна! С ним - 0-4, без него - 2-0. Было уже? Ничего, встану в длинный ряд.
30.05.2023
IvoI
Убедительно
30.05.2023
splash174
Видел, ага. А оставшиеся аплодировали Вегасу)
30.05.2023
Дмитрий все о*кей
У кубка будет новый чемпион!
30.05.2023
Из сауны
Теперь ждём, когда Верхаге забьёт))))
30.05.2023
Adios Amigos R.
Болелы Далласа начали уходить с трибун ещё задолго до финальной сирены.
30.05.2023
younghunter
Это была показательная порка для Далласа. Жаль болельщиков, пришедших на игру с верой в команду и получивших такую оплеуху.
30.05.2023
True Timati
Настораживает сухарь Хилла: это он так силен или Даллас беззуб? Посмотрел 3-й период - все броски в живот. Несмотря на 6-0 Вегас не убедил в том, что именно он фаворит финала Кубка
30.05.2023
Adios Amigos R.
Слава капитану Далласа, который очень вовремя вернулся!:grin:
30.05.2023
Из сауны
Убойный матч от Вегаса!! За Фло становится боязно))) А какую передачу выдал Барбаш!! По параболе)))
30.05.2023
True Timati
Безвольно, бесхребетно. Как такой Даллас дошел до финала? А, ну да, это же сильнейший Запад со своими супер командами. Кстати, Эдмонтон в том году сильнее обделался, получив свип. Хоть где-то плюс ))))
30.05.2023
Adios Amigos R.
Ну наконец-то!
30.05.2023
splash174
Сложилось такое чувство, что Даллас проиграл эту встречу еще до ее начала. Вроде играешь дома, нужно накатывать, идти вперед, больше бросать, но ты пускаешь три шайбы в первом периоде. Но это еще полбеды - во втором играешь еще безвольней с минимумом моментов. А потом тебя и вовсе деклассируют. Болелам Далласа должно быть стыдно за команду именно в этом матче. В общем все по делу. Как я и прогнозировал, Вегас выиграл серию 4:2. НХЛ ждет новый чемпион и очень хочется, чтобы это была Флорида. Вегас еще слишком юн для чемпионства. Но если прогнозировать шансы по финалу, то на мой взгляд они выше у рыцарей - 51 на 49 %. Буду рад ошибиться. Серега Бобровский и Ко заслуживают кубок не меньше, чем Карлсон, Маршессо, Барбашев и иже сними. Серия будет огонь и из семи матчей.
30.05.2023
Из сауны
В Далласе отметили начало Ролан Гаррос))) Всех со скорым финалом!!!
30.05.2023
Женек10
Эпичненько обделались...
30.05.2023