Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:37

«Вегас» разгромил «Даллас» и вышел в финал Кубка Стэнли

Сергей Разин
корреспондент
«Вегас» разгромил «Даллас» и вышел в финал Кубка Стэнли.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Вегас» в шестом матче финальной серии Западной конференции НХЛ обыграл «Даллас» со счетом 6:0.

Дубль оформил Уильям Карлссон, еще по шайбе забросили Уильям Каррьер, Киган Колесар, Джонатан Маршессо и Майкл Амадио, Иван Барбашев отметился результативной передачей.

«Вегас» выиграл серию со счетом 4-2 и вышел в финал Кубка Стэнли, где встретится с «Флоридой».

НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Шестой матч

«Даллас» — «Вегас» — 0:6 (0:3, 0:1, 0:2)

Голы: Каррье — 2 (Колесар), 3:41 — 0:1. Карлссон — 9 (бол., Руа, Смит), 10:25 — 0:2. Колесар — 2 (Каррье, Мартинес), 14:00 — 0:3. Маршессо — 9 (Барбашев, Хэг), 30:25 — 0:4. Карлссон — 10 (Амадио), 42:06 — 0:5. Амадио — 3 (Карлссон, Смит), 52:25 — 0:6.

Вратари: Эттингер — Хилл.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 23 (7+5+11) — 29 (16+7+6).

Наши: — - Барбашев (14.46/1/+1).

30 мая. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.

Счет в серии: 2-4

Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Даллас Старз
2
99
Читайте также
Лондонский «Арсенал» отменил поздравление Аршавина из-за возмущений украинцев
Алексис Дуарте: «Не хочу никого травмировать. Но Малком поставил ногу раньше...»
Эрдоган обсудил с Зеленским урегулирование украинского кризиса
Буданов пригрозил России скорым ответом на ракетные удары
Российские военные взяли в плен у Белогоровки более 20 солдат ВСУ
Электронную очередь введут на границах РФ
Популярное видео
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Каролина»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Каролина»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Материалы сюжета: Кубок Стэнли: финалы конференций в плей-офф НХЛ
Два российских игрока сыграют в финале Кубка Стэнли-2023
«Даллас» сдался в шестом матче. В финале Кубка Стэнли сыграют двое русских
«Даллас» пропустил три шайбы от «Вегаса» за первые 14 минут
Карлссон забросил девятую шайбу и установил новый рекорд «Вегаса» в плей-офф
Барбашев выйдет в первом звене «Вегаса» на шестой матч серии с «Далласом»
Ткачак: «Отец всегда говорил мне две вещи: сражайся и будь хорошим партнером по команде»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

  • Андрей

    похоже на то,что Звездуны за 2-е суток выиграли до этого потратили слишком много сил.И сделали перелет,стала происходить аклиматизация и сил стало еще меньше.Они просто встали колом,походу на шайбу смотреть не могли.А Рулетка игру отдала,прошла дома обратную аклиматизацию и под новую у них организм не успел попасть.

    30.05.2023

  • Женек10

    Шикарный прогноз. Напиши всех фаворитов у буков и всё. Прогноз из разряда "у Эдмонтона в финале будет Торонто /Бостон, а потом поставить на Фло"

    30.05.2023

  • Демеч

    Хороший вопрос, конференции разные теперь.По всей видимости,Вегас - выше в сводной таблице.

    30.05.2023

  • Polov3

    Благодарю! Может доживу до второго такого Огня)))

    30.05.2023

  • Женек10

    А в финалах бывает легко?)

    30.05.2023

  • Archon

    По месту в регулярке. Далее(при равенстве оных) - по очкам там же.. То есть,и так и так - у "Вегаса".

    30.05.2023

  • Оскара Тому Харди

    А,кстати,у кого преимущество своей площадки в финале?

    30.05.2023

  • mikha1

    Да. В 1942 году Торонто победил Детройт после трех поражений в первых трех матчах финала. Это единственный такой случай в финалах КС. И вообще это первый случай в истории лиги, когда клуб отыгрался и победил после 0-3 в серии.

    30.05.2023

  • splash174

    Вот в НХЛ любят всякие там рекорды. А тут в финал вышла команда, еле вообще забравшаяся в ПО, по гладкой таблице, так вообще 17-я. Чем не рекорд! Когда такое еще будет(и будет ли вообще?) - неизвестно. Рискну предположить, что полосатые будут более благосклонны к Фло(ведь такое было пару-тройку раз с Каролиной), а все тут видят, что меньшинство у Вегаса никуда не годится, меньше 70%

    30.05.2023

  • Демеч

    Рад за Ваню,но победы желаю Серёге!)

    30.05.2023

  • Андрей

    для Флориды это минус,сейчас сезон кончился,они еле вползли в ПО,а здесь такой большой перерыв.Могут не собраться.

    30.05.2023

  • Polov3

    Город денег со вторым финалом!!! Бобр или Бабр,вот в чём вопрос!

    30.05.2023

  • Archon

    "Ууу,какой кошмарр.." )) Вратаря у "Далласа" подпоили что-ли?? Не так уж и много бросков для 6ти плюх.. "Вегас" поздравляем,отличная работа..

    30.05.2023

  • True Timati

    Прибереги слюну. На востоке никто таких сухарей не получал. Даже Торонта

    30.05.2023

  • splash174

    еще "в" забыл))

    30.05.2023

  • Ватник

    За Бобровского! (у Барбашева уже есть кубок)

    30.05.2023

  • mikha1

    Тогда уж лето покажет)

    30.05.2023

  • Polov3

    Интересно,а был в финале КС,где команда выиграла,уступая ноль - три?

    30.05.2023

  • Демеч

    И сюда теннис пролез,вот что "Роллан Гаррос" с людьми делает.)

    30.05.2023

  • Алексей Х

    Самый точный прогноз. В финале победит русский, в фамилии которого две буквы "б" и одна "р"

    30.05.2023

  • PvsZ

    Эх, не будет Флориде легко в финале.

    30.05.2023

  • Демеч

    Это был неоценимый вклад.)

    30.05.2023

  • Polov3

    кубок Стэнли не нужен Маку,говорили они!!!

    30.05.2023

  • Демеч

    Жёсткий хард.)

    30.05.2023

  • OldLazy

    Так то да, Боб не топ, закат карьеры...

    30.05.2023

  • TORO

    "У "Фло нет вратаря... " - дальше его прогноз неинтересен... Я тоже, да любой из нас - точно так же мог назвать команд 6-8 "реальных претендентов, рискуя минимально ошибиться) Просто по теории вероятности).. И вот как раз только из-за того, что "у "Фло" нет вратаря" - "Фло" как раз и в финале) Серёга оказался против) С Найтом так бы и закончилось всё с Бостоном 1-4, и в итоге из 6 команд Миши до финала дошла бы только одна)...) Так себе прогнозец)... Легко раздавать прогнозы налево и направо, когда квартиру не ставишь на исход серии)...

    30.05.2023

  • Андрей

    для меня не понятно как Флорида еле проползла в финал и смогла наладить игру,помочь Бобру,к тому же у Бобра за 3 года там наладилась игра.

    30.05.2023

  • Оскара Тому Харди

    И стоило упираться,сокращать отставание,чтобы ТАК закончить сеоию?

    30.05.2023

  • OldLazy

    Интуиция, коллега, понимать надо)))

    30.05.2023

  • Алексей Х

    я расчитывал на такой уровень Бобровского в мае!) в октябре то он зачем такой:rofl:

    30.05.2023

  • Из сауны

    Лёха, только не трынди, что ты рассчитывал в октябре на такой уровень Бобровского)))

    30.05.2023

  • qwertaz28

    вчера писал на ветке, то ЧМ от твоё ФСЁ:zany_face:, кубок Стэнли тебе не интересен.:zany_face:

    30.05.2023

  • Алексей Х

    Но у Фло нет вратаря ==== Вот это в точку вообще!!:rofl:

    30.05.2023

  • OldLazy

    Матч - кубок)))

    30.05.2023

  • Андрей

    когда керосин кончается,то такое и происходит,от воли ничего не завист,только сильный допинг помогает.

    30.05.2023

  • Adios Amigos R.

    Горячие южные техасские парни....:grin:

    30.05.2023

  • Демеч

    Гостеприимным оказался Даллас.)

    30.05.2023

  • Apei

    ожидаемо, но вегас они покачали, что на руку Фло

    30.05.2023

  • OldLazy

    Вот. Первая тройка убила весь прогноз...

    30.05.2023

  • Андрей

    если б он меньше публике мозги дрочил,то его прогнозы были более точные.

    30.05.2023

  • splash174

    Ну если он называл Флориду, тогда не называл Бостон и вот уже здесь можно отдать должное ему за проницательность.

    30.05.2023

  • Сергей

    эдмонтон и торонто два главных претендента на КС у проньки

    30.05.2023

  • younghunter

    Удачной командировки! ;)

    30.05.2023

  • Andrew_BD

    Ну ок, если это Set, то еще не Match. Принимается) Я в смысле, что матч против этого соперника выигран, с ним больше сетов не будет)

    30.05.2023

  • OldLazy

    Тады ой, снимаю. Хотя....

    30.05.2023

  • splash174

    Не имеет права команда дома проигрывать решающий матч 0:6. Это безволие. За то и стыдно должно быть.

    30.05.2023

  • Сергей

    Вот вам и фактор более сильного вратаря!)) ---------- пронька, ты же говорила, что вратари вообще не нужны. набрать студентов, а на осовободившиеся деньги купить нападающих топ уровня и вперед 8-6, 9-7, 11-10..... пронька переобувшаяся во всей красе )))

    30.05.2023

  • victorio

    Зрители ушли не дождавшись награждения чашкой, а ведь деньги были потрачены на билет немалые... самое интересное пропустили

    30.05.2023

  • Из сауны

    Здесь нет никакого стёба ! Реальная оценка.

    30.05.2023

  • Из сауны

    Называл!

    30.05.2023

  • splash174

    А Флориду он тоже называл?

    30.05.2023

  • Andrew_BD

    За сим откланиваюсь. Через час в командировку. Может к ночи смогу выйти в инет, вернусь сюда. А может и нет. Всем хорошего дня!

    30.05.2023

  • Андрей

    чей-то фанам звезд должно быть стыдно,они что ли на площадке были или подбирали состав? с флоридой шансы одинаковы,посмотрим кто кого.

    30.05.2023

  • Алексей Х

    Римейк матча номер 3.

    30.05.2023

  • Andrew_BD

    До начала этого раунда отмечал, что у Далласа главная проблема - нестабильность, в тч у Оттинджера, поэтому поставил на Вегас. Так и вышло. Даллас может 1-2 игры сыграть хорошо или круто, потом разваливается. Смотрел сегодня где-то треть 2го (конец) и большую часть 3го. Безволие вплоть до всплеска в третьем, который тоже ничем не закончился. А Вегас, конечно, молодцы: сдерживали Даллас четко, даже не давали бросать долгое время (до того всплеска у звезд). Впрочем, насчет Вегаса перед этой игрой вот какие мысли возникли: слишком молодая еще команда как команда, и при всем уважении, слишком неискушенные, незвездные (В СРЕДНЕМ) игроки. Все-таки чем дольше команда как клуб существует, тем больше какого-то коллективного опыта, ДНК побед формируется. Что в 2018-м слили Кэпс, поплыв, что потом в ПО - натыкались на преграду и все, плана Б нет - и ко дну. Но тем ценнее сейчас, что все-таки дожали, причем убедительно!

    30.05.2023

  • younghunter

    У Бостона, конечно, кишка не тонка, но и не настолько толста. Спасибо им за крутую серию в любом случае. Ждем финал.

    30.05.2023

  • Андрей

    оборона у Рулетки сиграла как надо.

    30.05.2023

  • OldLazy

    )))во дурак то)))

    30.05.2023

  • Андрей

    Беня свой чирик не стоит.Если б он мог игру в одиночку выиграть ,то да,а так просто переплата.

    30.05.2023

  • Из сауны

    Скажу страшное))) М.П. - красавец !! Ещё перед началом сезона он называл 6 основных претендентов на КС. 3 из них играли в полуфиналах, два вышли в финал . Ну реально понимает в хоккее. ""В порядке убывания Эдмонтон, Торонто, Колорадо, Вегас. ------ это 4 наиболее сбалансированные команды, хотя Колорадо остался без вратаря, но держим в уме запас прочности в других линиях. Рядом с этой четвёркой Фло и Каро. Но у Фло нет вратаря, у Каро - топового напа не хватает."" P.S. В ответ на все комментарии)) Если сейчас кто-то напишет, что игра Бобровского НЕ СТАЛА для него неожиданностью и откровением, то со спокойной совестью уйду в шахматы))) Лёха не в счёт - он с детства за Макдэвида))))

    30.05.2023

  • Оскара Тому Харди

    Кто о чём,а я как всегда о вечном).Ну что,всё таки будет у нас свой облпдатель Кубка в этом году-либо Иван станет двукратным, либо Сергей обессмертит себя окончательно к 2 Везинам добавит заветный трофей и ,очень вероятно,Коня..По мне так,у Барбашевв уже есть титул,поэтому " с детства за Флориду)))"...но.. весна план покажет...ждём финал..

    30.05.2023

  • OldLazy

    Ещё не матч))

    30.05.2023

  • Андрей

    Отмучались,старик Паша больше не смог тащить лямку.

    30.05.2023

  • fifa_guru

    То ли дело на Востоке, у Торонто одна победа, у Каролины ноль.

    30.05.2023

  • fifa_guru

    За пять лет и Вегас и Кэссиди второй раз в финале. Заслуженно будет если возьмут.

    30.05.2023

  • Алексей Х

    Ну и о баскетоболе.))) Бостон выступил на уровне Далласа - слил без вариантов дома в 7 матче Майами (84-103), и тем самым не смог стать первой в истории НБА командой, которая в ПО победила бы в серии с 0-3. Это стала 150-я (!!!) такая серия в истории

    30.05.2023

  • OldLazy

    Ковбои потеряли стремена, выпали из седла и затянули лассо ... на своей шее)) Крупье таки крутанули на зеро... Боб будет против)

    30.05.2023

  • Andrew_BD

    Ну хоть здесь прогноз сбылся! 7-7 по исходам серий с начала ПО. Негусто, но видимо, такой уж год. В НХЛ у экспертов в среднем тоже было практически ровно .500 по конец второго раунда. Интересно будет посмотреть результаты после 3-го раунда. И теперь ощущения, наверное, как перед 7-м матчем серии, еще и в финале КС - либо победишь, либо проиграешь, и на этом всё! :))

    30.05.2023

  • Алексей Х

    ...и Дадонова..

    30.05.2023

  • Сергей

    Фактор Бенна оказался решающим )))

    30.05.2023

  • Алексей Х

    В первом периоде отчаянно не шла первая подача, двойные и невынужденные ошибки Далласа, а также 3 брейка Вегаса предопределили исход матча) ...Бенна зря выпустили - победный состав не меняют.

    30.05.2023

  • Инсбрук 1964

    Бенн вернулся, чтобы внести решающий вклад.

    30.05.2023

  • Andrew_BD

    Гаттузо - они такие Гаттузо)))

    30.05.2023

  • splash174

    Обязательно бахнет, но потом)

    30.05.2023

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Это мой любимый защ всея НХЛ уже давно. Я конечно не беру времена Потвена, а только современный этап.

    30.05.2023

  • Алексей Х

    Даллас готовился сыграть на грунте, а был хард)))

    30.05.2023

  • IvoI

    А в чем причина болеть за какого то Петю ангела?

    30.05.2023

  • Andrew_BD

    Game. Set. Love. Match.

    30.05.2023

  • splash174

    У Вегаса, кстати, уже несколько матчей, где очки набирают 10+ человек. Вот, где кроется сила рыцарская

    30.05.2023

  • ion

    Канада чемпион в теннисе?)

    30.05.2023

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Кнайты загасили Звезд напрочь. Было видно, что хозяевам не хватает сил, Вегас в эпизодах был быстрее, лучше и еще быстрые три шайбы. На др. ветке написал, что игру решили 3-4 звенья Вегаса. И это прекрасно. Теперь даже не знаю за кого в финале болеть. С одной стороны Бобр, а с другой Пьетранджело. Ладно ближе к старту серии определюсь.

    30.05.2023

  • World Sport

    С победой, Вегас!) У Кубка будет новый обладатель!) Хилл красава!)) Вот вам и фактор более сильного вратаря!)) Ну что, теперь 5 дней передышка, и пусть победит сильнейший! Обе команды достойны! Майами с победой над Бостоном, Ещё одна бомба!) Закрыли таки Тейтума! Но Денвер то с Йокичем они не закроют. Не верю!) Смотрим Мемориальный, АХЛ, ПО ЧМ по футболу до 20 лет, РГ!) Канада Чемпион!))

    30.05.2023

  • ion

    Вегас молодцы, собрались. Даллас зря вернули Бенна в состав. Шутка. Но, как говорится, в каждой шутке... Можно что угодно говорить про то, что Даллас развалился и тд. Но все же 6 голов с 26 бросков - это уровень чего? Оттиджер, который производил весь сезон позитивное впечатление, в целом, не потянул именно тогда, когда это было наиболее важно для команды - когда не шло у команды. Далласу, все равно, спасибо за сезон. Надеюсь, финал будет боевой.

    30.05.2023

  • Andrew_BD

    В качестве черного юмора - в котором, как всегда, доля черной правды. Не надо было выпускать капитана Бенна! С ним - 0-4, без него - 2-0. Было уже? Ничего, встану в длинный ряд.

    30.05.2023

  • IvoI

    Убедительно

    30.05.2023

  • splash174

    Видел, ага. А оставшиеся аплодировали Вегасу)

    30.05.2023

  • Дмитрий все о*кей

    У кубка будет новый чемпион!

    30.05.2023

  • Из сауны

    Теперь ждём, когда Верхаге забьёт))))

    30.05.2023

  • Adios Amigos R.

    Болелы Далласа начали уходить с трибун ещё задолго до финальной сирены.

    30.05.2023

  • younghunter

    Это была показательная порка для Далласа. Жаль болельщиков, пришедших на игру с верой в команду и получивших такую оплеуху.

    30.05.2023

  • True Timati

    Настораживает сухарь Хилла: это он так силен или Даллас беззуб? Посмотрел 3-й период - все броски в живот. Несмотря на 6-0 Вегас не убедил в том, что именно он фаворит финала Кубка

    30.05.2023

  • Adios Amigos R.

    Слава капитану Далласа, который очень вовремя вернулся!:grin:

    30.05.2023

  • Из сауны

    Убойный матч от Вегаса!! За Фло становится боязно))) А какую передачу выдал Барбаш!! По параболе)))

    30.05.2023

  • True Timati

    Безвольно, бесхребетно. Как такой Даллас дошел до финала? А, ну да, это же сильнейший Запад со своими супер командами. Кстати, Эдмонтон в том году сильнее обделался, получив свип. Хоть где-то плюс ))))

    30.05.2023

  • Adios Amigos R.

    Ну наконец-то!

    30.05.2023

  • splash174

    Сложилось такое чувство, что Даллас проиграл эту встречу еще до ее начала. Вроде играешь дома, нужно накатывать, идти вперед, больше бросать, но ты пускаешь три шайбы в первом периоде. Но это еще полбеды - во втором играешь еще безвольней с минимумом моментов. А потом тебя и вовсе деклассируют. Болелам Далласа должно быть стыдно за команду именно в этом матче. В общем все по делу. Как я и прогнозировал, Вегас выиграл серию 4:2. НХЛ ждет новый чемпион и очень хочется, чтобы это была Флорида. Вегас еще слишком юн для чемпионства. Но если прогнозировать шансы по финалу, то на мой взгляд они выше у рыцарей - 51 на 49 %. Буду рад ошибиться. Серега Бобровский и Ко заслуживают кубок не меньше, чем Карлсон, Маршессо, Барбашев и иже сними. Серия будет огонь и из семи матчей.

    30.05.2023

  • Из сауны

    В Далласе отметили начало Ролан Гаррос))) Всех со скорым финалом!!!

    30.05.2023

  • Женек10

    Эпичненько обделались...

    30.05.2023

    • «Милуоки» без Аскарова добился первой победы в полуфинальной серии плей-офф АХЛ

    «Вегас» и «Флорида» сыграют в финале Кубка Стэнли