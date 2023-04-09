Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 01:22

«Вегас» по буллитам уступил «Далласу», Дорофеев не реализовал свой бросок

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов уступил «Далласу» со счетом 1:2.

В основное время на гол Бретта Хаудена «Старз» ответили точным броском Джоэла Кивиранты. В серии буллитов победный бросок на свой счет записал Роопе Хинтц. Форвард «Голден Найтс» Павел Дорофеев свой буллит не реализовал.

После этого матча «Вегас» со 107 очками занимает первое место в Западной конференции, «Даллас» со 102 очками — на третьей строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Вегас» — 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Хауден — 6 (Колесар, Хаттон), 14:21 — 0:1. Кивиранта — 8 (Факса, Харли), 32:59 — 1:1.

Победный буллит: Хинтц.

Вратари: Эттингер — Куик.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 25 (9+10+5+1) — 20 (9+6+4+1).

Наши: Дадонов (15.48/2/0) — Барбашев (15.42/0/0), Дорофеев (16.46/5/-1).

8 апреля. Даллас. American Airlines Center.

НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Даллас Старз
0
Читайте также
Распалась самая необычная пара России. Они не выступали на соревнованиях больше года
«Ак Барс» в овертайме победил «Авангард» в третьем матче полуфинала Кубка Гагарина
NYT сообщила об утечке в Сеть новых секретных документов США по Украине и Китаю
Летчик Су-27 одним боевым вылетом лишил националистов двух Ми-24 и одного Су-25
Президент Украины Зеленский назвал возвращение Крыма безальтернативным вариантом для мира
Участник набсовета Porsche предложил Путину план по выпуску авто «Волга»
Популярное видео
Гусева снова посадили в запас
«Ванкувер» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Макдэвид стал седьмым игроком в истории НХЛ, набравшим 150 и более очков за сезон

«Эдмонтон» на выезде разгромил «Сан-Хосе»