«Вегас» по буллитам уступил «Далласу», Дорофеев не реализовал свой бросок

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов уступил «Далласу» со счетом 1:2.

В основное время на гол Бретта Хаудена «Старз» ответили точным броском Джоэла Кивиранты. В серии буллитов победный бросок на свой счет записал Роопе Хинтц. Форвард «Голден Найтс» Павел Дорофеев свой буллит не реализовал.

После этого матча «Вегас» со 107 очками занимает первое место в Западной конференции, «Даллас» со 102 очками — на третьей строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Вегас» — 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Хауден — 6 (Колесар, Хаттон), 14:21 — 0:1. Кивиранта — 8 (Факса, Харли), 32:59 — 1:1.

Победный буллит: Хинтц.

Вратари: Эттингер — Куик.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 25 (9+10+5+1) — 20 (9+6+4+1).

Наши: Дадонов (15.48/2/0) — Барбашев (15.42/0/0), Дорофеев (16.46/5/-1).

8 апреля. Даллас. American Airlines Center.